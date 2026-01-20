失智症新藥臨床追蹤 土城醫院：早期發現儘速就醫成效顯著





76歲阿茲海默症男性患者因記憶力衰退，生活品質明顯受影響，經醫療團隊評估後，於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂（Kisunla）」治療，並定期進行核磁共振影像與副作用風險管控，半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。

此外，家屬反饋患者情緒更穩定，語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗，包括阿茲海默症評估量表、語言流暢度測驗及班森圖形測驗，亦呈現正向進步，充分展現早期介入治療的明顯成效，為患者與家庭帶來新的希望。

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆指出，阿茲海默症為進行性神經退化疾病，主要因腦中類澱粉蛋白與Tau（滔）蛋白異常堆積，導致腦細胞受損，影響記憶與認知功能。根據國際臨床研究，新一代免疫治療藥物能協助清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，可延緩記憶與功能退化約27至30％，為患者爭取更多維持生活功能與自主能力的寶貴時間。

土城長庚致力打造溫馨友善的注射環境，減輕患者因陌生環境引發的焦慮，護理團隊全程嚴密監測生命徵象，精準操控輸液幫浦，確保用藥安全，並觀察患者身心變化，提供即時支持與安撫，並指導家屬掌握觀察重點與照護技巧，確保專業關懷順利延伸至家庭，構築完整且穩固的支持網絡。

核子醫學科主任曾敬仁表示，依據2025年新版《類澱粉蛋白與Tau蛋白正子造影適當使用準則》，類澱粉蛋白正子斷層造影已從輔助診斷工具躍升為精準醫療的「治療導航器」，透過標準化量化指標，客觀追蹤腦中斑塊清除效果，並依數值變化調整治療方案，實現個體化醫療。

徐榮隆強調，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入，若民眾發現記憶力下降、判斷力衰退或生活自理能力退化，應儘速就醫，透過專業團隊持續追蹤與多面向支持，讓失智症不再是絕望的代名詞。土城長庚醫院將持續提升醫療品質，陪伴患者與家庭攜手迎向更有尊嚴、更充滿希望的未來。

