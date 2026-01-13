失智症有望逆轉？美動物實驗揭 恢復腦部能量平衡可望提升認知





【NOW健康 辰蘊如／嘉義報導】70歲的王奶奶最近總忘記關瓦斯，剛吃過的飯也想不起來，被診斷為阿茲海默症早期，而目前的醫療治療多以延緩惡化為主。但近期發表於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）的研究帶來新希望：美國科學家在阿茲海默症小鼠模型中觀察到，即使在疾病已進展後，透過恢復腦內能量平衡，仍可能出現病理與功能改善，並在記憶與認知測試中呈現明顯回升的結果，挑戰「失智只能一路惡化」的傳統想像（目前仍限於動物研究）。



恢復腦內能量平衡 小鼠認知表現明顯回升



克里夫蘭大學醫院團隊指出，阿茲海默症患者腦中與能量代謝相關的關鍵物質NAD+可能出現明顯失衡。NAD+是細胞產生能量、維持運作不可或缺的輔酶，隨年齡自然減少，但研究認為在阿茲海默症相關狀態下失衡可能更嚴重，進一步影響細胞面對壓力時的修復能力。研究團隊使用實驗藥物P7C3-A20協助恢復小鼠腦內NAD+的平衡，結果顯示即使在疾病已進展後，仍能改善多項與疾病相關的變化（如tau相關異常與發炎等），並讓小鼠在記憶與學習測試中的表現恢復到接近對照組。

此外，小鼠血液中的磷酸化 tau217（p-tau217）也出現下降並趨近對照的變化，提供與功能改善一致的佐證（仍屬動物研究指標，未等同人體治療效果）。不過研究團隊也提醒，市售NAD+相關營養品與本研究用藥不同；部分動物研究提示若讓細胞內NAD+濃度長期升高到不正常水準，可能與癌症風險有關，因此民眾不應自行購買高劑量使用，有需求應先諮詢專業醫療人員。



及早發現積極治療 維持健康大腦更重要



雖然這項研究僅限於動物實驗，人類阿茲海默症成因複雜，目前尚無證據顯示人類患者能達到相同「逆轉」效果，但研究仍為未來治療開啟新方向。嘉義大林慈濟醫院神經內科黃敬棠醫師指出對於一般民眾而言，預防勝於治療才是關鍵，阿茲海默症早期徵兆包括經常忘記近期發生的事、重複詢問相同問題、無法勝任原本熟悉的工作、判斷力下降等，若家中長輩出現這些症狀應盡早就醫。



黃敬棠醫師建議透過規律運動、均衡飲食、充足睡眠、維持社交活動、持續學習新事物來降低失智風險。一旦確診就要配合醫師處方用藥、參加認知訓練課程、營造友善的居家環境，都能幫助延緩病程進展，維持患者較長時間的生活品質。切記不要聽信偏方或未經證實的保健品宣稱，有任何疑問都應諮詢專業醫療人員。



