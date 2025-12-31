【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。醫師提醒，透過及時篩檢及早發現、把握治療黃金時機。

失智症突破30萬人，早期失智症難以察覺！醫籲：及時篩檢把握治療黃金時機

73歲林女士近三年逐漸變得不愛外出，長時間待在家中看電視、滑手機，生活作息單調固定。近期出現睡眠障礙與情緒低落情形，原以為只是正常老化，直到原本擅長烹飪的她經常將調味料搞混、行為能力退化，家人才警覺異狀，陪同前往台北慈濟醫院就診。精神醫學部一般精神科黃宗正主任帶領團隊進行完整評估，排除其他腦部疾病後，確診為早期失智症，並合併憂鬱症狀。除以藥物治療情緒問題外，也依醫師建議安排至日照中心增加社交互動，目前林女士生活功能明顯改善，僅需定期回診追蹤。

黃宗正主任指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

黃宗正主任進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如：營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復，「因此，及早發現、及早就醫控制，才能把握失智症治療良機。」

臨床常見的失智症篩選量表，如：簡易心智量表（MMSE）、智能篩查測驗（CASI）等，可協助初步掌握病人認知狀況。但因題目較多、測驗時間較長、或鑑別力不足，偵測「早期失智」的敏感度有限。為提高臨床篩檢效率，黃宗正主任與台大、北榮、高醫、桃園療養院等團隊合作，在國家衛生研究院支持下研發早期失智症篩檢問卷「腦適能測驗–7（Brain Health Test–7, 以下簡稱BHT-7）」，並於2025年正式發表於高齡學領域前10%國際期刊《International Psychogeriatrics》。

黃宗正主任說明：「BHT-7是以臨床篩檢為目的設計，題目數量控制在7題，並且題目設計上更專注於偵測早期失智的細微變化，適合診間與某些社區快速篩檢使用。」若篩檢疑似失智症，即可至醫院進行詳細評估以進一步鑑別診斷。由於早期失智症治療多以延緩退化、維持生活功能為目標，因此醫療團隊除視需要使用藥物改善認知與情緒症狀外，也會結合認知訓練、生活作息安排與家屬照護教育，協助病人維持日常自主能力與生活品質。

黃宗正主任提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防失智症的「地中海飲食」，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材，以降低失智風險。（圖片提供／台北慈濟醫院）

黃宗正主任提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防失智症的「地中海飲食」，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材，以降低失智風險。最後，黃宗正主任提供BHT-7問卷中一項簡易的自我檢測方式：「請在1分鐘內盡可能說出四隻腳的動物，能說出12種以上為及格。」若作答明顯困難或詞彙卡頓，建議儘早至醫療院所評估，把握治療與介入的黃金時機。

