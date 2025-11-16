失智症精準治療 光田首例阿茲海默症新藥施打

光田綜合醫院神經內科完成院內首例阿茲海默症新藥「樂意保」施打。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

70多歲王姓婦人2年前開始出現健忘的情況，確診為輕度阿茲海默症，經「樂意保」療程每2週施打1劑、將持續約18個月。她的先生開心表示，「太太還能自己泡咖啡、切水果，雖然這些都是小事，但是我們最想守住的」。

光田綜合醫院9月完成首例阿茲海默症新藥「樂意保」施打。神經內科部長楊鈞百表示，傳統藥物如乙醯膽鹼酶抑制劑或NMDA受體拮抗劑，主要作用在改善記憶、專注或行為等認知行為症狀，卻無法阻止病程退化。「樂意保」屬新一代β類澱粉蛋白單株抗體，能直接針對阿茲海默症的病理根源β類澱粉蛋白沉積，不僅能清除腦內已存在的不可溶斑塊，還能專一性結合並清除游離的原纖維與早期聚集體，降低累積並預防新斑塊生成。

廣告 廣告

楊鈞百指出，「樂意保」是全球首批獲准使用的「改善疾病病程的治療」，不再只是「治標」，能真正延緩失智進展。臨床研究顯示，「樂意保」可讓病程惡化的速度平均減緩27%，形同患者可比原先多爭取約3年的清楚時間；對患者而言，代表能維持生活自理與維護個人尊嚴。

楊鈞百表示，「樂意保」治療前，患者需透過正子斷層或腦脊髓液檢查，確認腦內是否存在β類澱粉蛋白堆積，並以核磁共振排除其他病變。療程中，醫師會依患者體重調整劑量，並持續監測神經狀況與影像檢查，以確保治療安全。常見副作用包括發燒、紅疹或搔癢，多可透過退燒藥或抗過敏藥物緩解；較需注意的則是腦水腫或微小出血，因此需於第5、7、14次施打前安排MRI檢查，確保治療過程的安全性。

「樂意保」新藥目前尚未納入健保給付，患者需自費治療。