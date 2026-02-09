失智症翁反覆嗆咳 肺復原治療全方位復健

年長者和吞嚥障礙的病患，可能因為經常嗆咳，而讓病菌進入肺部，導致吸入性肺炎的反覆發生；一位85歲的邱阿公，罹患失智症，反覆嗆咳，導致肺炎經常發生。於是醫師讓患者每周到醫院進行2次的肺復原治療，經過一年多，邱阿公嗆咳情況大幅改善，也不再感染肺炎了。

邱阿公的女兒：「是因為他(爸爸)年紀比較大，然後又有阿茲海默症(失智症)，他只要稍微有點感冒的症狀，他就發燒，一發燒，肺部就會有肺炎。」

85歲的失智症患者邱阿公，反覆嗆咳，導致肺炎一再發生。由於他很排斥住院治療，於是醫師安排他每周接受2次的肺復原。

「伯伯，我們來吸化痰藥物。」

台中慈濟醫院呼吸治療師 沈慧怡：「利用一個正壓呼吸器，協助我們把肺部擴張之後，有它的治療效果，第二個部分，可能我們會協助病人，做一個腳踏車 上下肢的肢體訓練，協助病人肺擴張，肢體的呼吸肌肉，或是咳痰的力量。」

邱阿公的女兒：「我爸就很喜歡，做它(肺復原)那個運動，我們就覺得效果很好，整個身體的狀況都有變好，他肺的部分，那個痰(堆積)，都已經改善很多。」

這一年多來，邱阿公每周2次的肺復原，健康狀況大幅進步。

台中慈濟醫院胸腔內科主任 沈煥庭：「這個是他(邱阿公)3月5號，當時狀況最不好的(肺)，這個是最近，相對OK的，肺部像這樣，真的滿乾淨的，腦神經病變，或者是神經肌肉病變，腦血管疾病、中風，這類的病人，很多都是那種屬於容易嗆咳的狀態，真的就是需要來我們肺復原室這邊，由我們專業的呼吸治療師，做教導咳痰，我們肺復原等於說是一個加強輔助，然後幫助把病人胸腔裡面，肺部裡面的髒東西，排出來的一個過程。」

肺復原，是全方位的肺部復健，包括：呼吸控制、調節氣息、運動訓練和肺部擴張，兼具肺炎預防和嗆咳治療的雙重效果。讓多重共病的衰弱長輩，一步一腳印地找回身心健康。

