失智症藥物新選擇 患者治療半年後腦中異常蛋白減

台灣65歲以上長者失智症盛行率達到7.99%，等於每100位長者中就有8人罹患失智症，除了記憶與認知功能退化，往往也會伴隨情緒與行為症狀，新北市立土城醫院分享新藥臨床追蹤成果，一名76歲阿茲海默症患者陳先生接受半年治療後，腦中異常蛋白明顯減少，表達更清楚、思緒也更清晰。

土城醫院核子醫學科主任曾敬仁說明，「經過6個月的治療，我們再幫病人做一個正子斷層的追蹤，可以看到說之前的一些沉積的類澱粉蛋白沉積，基本上目前都沒看到這些類澱粉蛋白的沉積。」

失智症早期警訊包括短期記憶喪失、時空混淆、個性改變與判斷力下降，過去口服藥物多以症狀治療為主，只能短期改善，疾病仍可能持續惡化。而新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」主要適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，可延緩記憶與功能退化約27到30%。

土城醫院神經內科主任徐榮隆指出，「適用所謂的輕度認知障礙或者是早期失智症的病人，第1個；第2個我們要證明他的頭腦裡面的確是有澱粉蛋白，新的藥物就會減緩他的惡化的時間 ，以至於讓病人維持獨立生活。」

這款藥物並非每位失智症患者都適合，除了不能有明顯腦中風症狀，另外有些特殊基因容易產生副作用等患者也不適用，由於目前屬於自費治療，患者與家屬也需一併評估經濟負擔和治療效益。

