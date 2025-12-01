失智症風險增13%！醫籲少吃1物：尤其加工的
[NOWnews今日新聞] 飲食沒吃好，對全身都會有影響！胸腔內科醫師黃軒今（1）日表示，最新研究警告，高攝取紅肉，特別是加工紅肉如香腸、培根，每日超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，且認知老化速度加快，但如果將加工紅肉，以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。
黃軒表示，以為「吃多一塊牛排，頂多胖一點」是錯的，因為根據目前醫學文獻顯示「你的記憶力，可能就在餐桌上被慢慢吞噬」，他引用美國大型前瞻性世代研究發現，攝取加工紅肉（如香腸、培根）每日超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，且認知老化速度加快。而如果將加工紅肉，以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。
英國生物銀行研究也指出，每日增加25克加工肉品攝取，失智症及阿茲海默症風險顯著上升；但未加工紅肉（如瘦牛肉、豬肉）攝取增加，反而與失智症風險降低有關
黃軒指出，想保護記憶力，不光靠補品，而是把大腦從「發炎、耗損、退化」三大敵人中救出來。
一、飲食：
少吃高促炎飲食如「紅肉、加工肉、含糖」飲料會加速記憶衰退、多吃深綠蔬菜、堅果、橄欖油、茶與咖啡，可降低全身發炎。
二、多刷牙、幽門螺旋桿菌：
口腔健康也超關鍵：牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提升炎症，讓大腦更容易受傷，因此務必定期洗牙、必要時根除 幽門螺旋桿菌感染。
三、避免大腦過度耗損：
睡眠：是大腦清毒時刻，每天至少 7 小時
運動：每週快走或運動可提升神經成長因子（BDNF），讓記憶力更加穩定
血糖：血糖過高也會讓腦霧加劇，因此控糖很重要。
讓大腦保持活躍：複雜任務、學習新技能、社交互動都能刺激神經可塑性，延緩退化。
黃軒說，記憶力不是天生，是被你每天的選擇慢慢塑造的。「你的大腦不是被時間偷走，而是被你吃下去、沒刷牙乾淨、沒治好的細菌，不良的生活習慣多重因素，被自己偷走，而不自知的。」但他也強調，不只是只有吃多了紅肉一個原因，而是結合許多的生活不良習慣造成的！
更多 NOWnews 今日新聞 報導
73歲失智婦在家誤飲農藥有機磷中毒 運用連續性血液透析救回一命
找到失主了！失智翁苗栗公園過夜 「百萬金條＋現金」睡醒忘帶走
國人怕失智！估至少備682萬長照準備金 但逾3成年輕世代準備不足
其他人也在看
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
喝湯加「這1小小不起眼配料」降血糖、血脂 ！醫認證大推 日本人每天都在喝
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。 牛津研究證實：褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管 牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出，海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。 從抗癌研究到日常餐桌 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適 林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖常春月刊 ・ 18 小時前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 2 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
長期喝「1飲品」！唐玲抗癌後又確診糖尿病 醫師示警：是澱粉加糖
唐玲坦言，當時只是覺得燕麥奶口感香濃順口，搭配咖啡飲用方便又健康，未曾料到長期飲用竟會導致血糖問題。她強調，目前透過飲食控制，已成功將血糖值降至穩定狀態，呼籲有類似習慣的民眾應多加留意。對此，婦產科醫師邱筱宸也在其臉書粉專發文說明，燕麥奶雖然標榜健康，但...CTWANT ・ 1 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 2 小時前
想喝咖啡又怕失眠？ 醫：每天「最後一口」在這時間喝
台灣大街小巷就連便利商店都買得到咖啡，喝咖啡已經成為許多民眾的習慣了，有些人早上沒喝咖啡就無法開機，也有些人午餐後昏昏欲睡，不來一杯不行，但是喝咖啡容易導致失眠，醫師王思恒發文指出咖啡因提神效果極佳，但代價往往是犧牲睡眠，到底應該在幾點以前喝才對？還有另外一種飲料也可以代替咖啡。鏡報 ・ 1 天前
女星艱辛撐過4期胃癌 竟因「燕麥奶咖啡」再罹糖尿病
藝人唐玲歷經第4期胃癌治療後，近日透露自己被診斷出罹患糖尿病前期，原因竟是她過去連續4年空腹飲用燕麥奶咖啡，導致血糖一度飆升至200多。婦產科醫師邱筱宸提醒，燕麥奶主要熱量來源為碳水化合物，且液體形式吸收速度快，升糖指數高於豆漿，糖尿病患者應將其視為澱粉類而非單純飲料。中天新聞網 ・ 1 小時前
「選對燕麥」才能降膽固醇、穩血糖！營養師破除燕麥迷思
「燕麥」一直是頗受喜愛的超級食物，但不同的燕麥產品有著不同的「健康陷阱」。健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》邀請到營養師黃淑惠，教民眾選擇燕麥時要記得三原則：加工程度越少越好、添加物越少越好、健康2.0 ・ 1 天前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥
日本流感疫情提前爆發，單周通報病例數暴增至19萬6895人，20歲以下年輕族群占比高達80%！有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，發現一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約新台幣2000元起，比到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關，民眾應儘速接種疫苗做好防護。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 13 小時前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 1 天前
45歲男曾胖到280公斤！足不出戶6年 靠這方法瘦到80公斤
一名45歲吳先生，10多年前，靠吃紓壓體重飆破280公斤，透過飲食、運動和減重手術，成功減至80公斤。吳先生笑著說：「我終於看到肚子下面的世界了。」 他靠飲食、運動和手術 成功減重200公斤健康2.0 ・ 2 小時前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 3 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 1 天前
健檢不是做越多越好！醫師提醒高齡者「優先檢查3件事」 提前找出健康隱患
「爸媽退休後就沒再做健檢了，很擔心他們有隱藏的疾病，沒有被提早發現…」這樣的焦慮，是很多子女的心聲。醫師指出，許多65歲以上長者在退休後，因為少了公司健檢的機會，加上自己對健康檢查抗拒或無感，反而成為「健檢空窗期」的高風險族群。姊妹淘 ・ 1 天前
骨質疏鬆不只補鈣、維生素D！新研究揭1維生素超有效
骨質疏鬆症躍居國人第2大慢性病，僅次於高血壓。預防骨質疏鬆只能靠鈣質和維生素D嗎？根據一項最新研究顯示，維生素B2可能是預防和控制骨質疏鬆症的新選擇！而維生素B2的食物來源為動物內臟、蛋黃、豆類、堅果健康2.0 ・ 2 小時前