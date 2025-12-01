失智症風險增13%！醫籲少吃1物：尤其加工的

▲高攝取紅肉，特別是加工紅肉如香腸、培根，會讓失智症風險增加13%。（圖／記者葉盛耀攝）

[NOWnews今日新聞] 飲食沒吃好，對全身都會有影響！胸腔內科醫師黃軒今（1）日表示，最新研究警告，高攝取紅肉，特別是加工紅肉如香腸、培根，每日超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，且認知老化速度加快，但如果將加工紅肉，以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。

黃軒表示，以為「吃多一塊牛排，頂多胖一點」是錯的，因為根據目前醫學文獻顯示「你的記憶力，可能就在餐桌上被慢慢吞噬」，他引用美國大型前瞻性世代研究發現，攝取加工紅肉（如香腸、培根）每日超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，且認知老化速度加快。而如果將加工紅肉，以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。

英國生物銀行研究也指出，每日增加25克加工肉品攝取，失智症及阿茲海默症風險顯著上升；但未加工紅肉（如瘦牛肉、豬肉）攝取增加，反而與失智症風險降低有關

黃軒指出，想保護記憶力，不光靠補品，而是把大腦從「發炎、耗損、退化」三大敵人中救出來。

一、飲食：

少吃高促炎飲食如「紅肉、加工肉、含糖」飲料會加速記憶衰退、多吃深綠蔬菜、堅果、橄欖油、茶與咖啡，可降低全身發炎。

二、多刷牙、幽門螺旋桿菌：

口腔健康也超關鍵：牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提升炎症，讓大腦更容易受傷，因此務必定期洗牙、必要時根除 幽門螺旋桿菌感染。

三、避免大腦過度耗損：

睡眠：是大腦清毒時刻，每天至少 7 小時

運動：每週快走或運動可提升神經成長因子（BDNF），讓記憶力更加穩定

血糖：血糖過高也會讓腦霧加劇，因此控糖很重要。

讓大腦保持活躍：複雜任務、學習新技能、社交互動都能刺激神經可塑性，延緩退化。

黃軒說，記憶力不是天生，是被你每天的選擇慢慢塑造的。「你的大腦不是被時間偷走，而是被你吃下去、沒刷牙乾淨、沒治好的細菌，不良的生活習慣多重因素，被自己偷走，而不自知的。」但他也強調，不只是只有吃多了紅肉一個原因，而是結合許多的生活不良習慣造成的！

