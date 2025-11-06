失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化

示意圖，非當事人。圖／達志

腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。

台中林新醫院腦中風中心主任林志豪解釋，大腦和腸道雖分居人體的上、中部位，但在胚胎時期都是從外胚層發育而出，所以腸胃神經與腦神經其實相連，已知大腦慢性病如帕金森氏症、失智症等，早期症狀都是先從腸道顯現。

吃對食物，可幫大腦補充營養，維持正常運作，但吃到地雷食物，則會讓大腦變鈍。趕快來檢視有哪些傷腦食物， 最好少碰。

精緻醣類

陳慕純內科診所院長、腦神經科醫師陳慕純指出，大腦需要葡萄糖來運作，主要來源為澱粉類，但現代人普遍攝取過量，又喜歡吃白飯、白吐司、蛋糕等精緻澱粉，會讓血糖急速上升，促使身體分泌胰島素來抑制血糖，當血糖下降時，就會產生睡意、注意力渙散等問題。

台北市立聯合醫院中興院區營養師陳鈴如則說，甜食、含糖飲料等高升糖食物，除讓血糖飆升，還可能會增加自由基，導致神經元受損，阻礙學習力和記憶力。國民飲食指標建議，添加糖不宜超過每日熱量來源的10％，一杯珍珠奶茶下肚，可能就超過。另有研究發現，愛喝含糖飲料的兒童，過動症機率較高。

高鹽

鈉離子是造成高血壓的主因之一，而高血壓會誘發腦中風。陳鈴如說，過多的鈉離子也會讓腦細胞缺氧，影響認知功能。成人每日鈉攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6克），如果自己煮，可先準備好分量，避免過量；她也提醒，生活中有很多食品含鹽，料理時最好再減鹽。另外，餐廳為吸引顧客，料理普遍重鹹，建議外食族不要喝湯，慎選調味清淡的商家。

飽和脂肪酸

脂肪是大腦的主要成分，但並非所有脂肪都有益。陳鈴如指出，存在於動物性油脂如豬油、牛油，以及熱帶植物性油脂如椰子油、棕櫚油等，是對人體有害的飽和脂肪， 會讓壞的膽固醇（LDL）、三酸甘油酯上升， 好的膽固醇（HDL）下降，易使膽固醇沉積在血管內壁，使得血管壁增厚、彈性減少，易產生血栓、中風，應避免拿來烹調。

林志豪提醒，坊間流傳吃椰子油防失智，效果並不如想像，因為它是飽和脂肪酸， 易造成動脈硬化。此外，牛、羊、豬等紅肉含較高的飽和脂肪，易造成血管發炎，甚至演變成動脈硬化，可能誘發中風，建議適度攝取，盡量以魚、雞等白肉來取代。

4mega-6（ω-6）多元不飽和脂肪酸

大腦細胞膜的重要成分ω-3，來源為深海魚、紫蘇、亞麻仁等，陳慕純觀察現代人吃下大量含ω-6的大豆油、玉米油、葵花油等植物油，攝取ω-6的量是ω-3的10∼20倍， 這會影響到ω-3的吸收，造成大腦功能失調，引起焦慮、沮喪、躁鬱、注意力缺乏、學習障礙等問題。林志豪建議，選用橄欖油、芝麻油、苦茶油等，對大腦較好。

反式脂肪

陳慕純說，植物油經過氫化後變成反式脂肪，如乳瑪琳、油酥等，會讓壞膽固醇增加、好膽固醇減少，干擾必需脂肪酸的代謝，甚至引發癌症，因此應避免食用油炸類、烘焙類及加工高油食品。

麩質

存在於麥片、燕麥、麵包的麩質，易造成腸胃道發炎、拉肚子，還會影響大腦。林志豪舉例說，醫界發現纖維肌痛症的疼痛來源是大腦，若減少攝取麩質，不僅腸胃道能改善，纖維肌痛症也會減輕。目前市面上已有強調無麩質的產品供民眾選購。

醃漬物或加工食品

醃漬物含硝酸鹽、酪胺酸等成分，會引發腦部發炎反應，例如林志豪就發現門診有些常頭痛的病人，平日飲食常吃香腸、火腿等。

陳慕純表示，大腦粒線體對於加工、非天然的飲食極為敏感，首當其衝受害，與腦部退化息息相關，因此飲食應以原形食物為主，而罐頭、蜜餞、肉乾、豆乾等加工食品，通常都是高糖或高鹽，再加入食品化學添加物，應盡量避免。

重金屬

重金屬、農藥殘留影響食安，若是長期累積體內， 老年容易失智。陳慕純解釋， 汞、鋁、鉛或其他重金屬，會使腦中的蛋白質沉澱，導致腦細胞退化，能避則避。

重金屬殘留其實就在你我身邊，像是胃藥中的制酸劑、鋁箔包及鋁罐裝飲料、燒烤用鋁箔紙、蛋糕發泡劑、冬粉等含鋁；魚類則有汞污染日益嚴重的問題， 最好選擇中小型的魚，且不要吃魚頭及下巴，毒素相對較少。如果已經無法避免吃下肚了，就多運動流汗來排除。

酒

飲酒過量會加快腦部退化萎縮的速度，依照國民飲食指標，男性一天不要超過2 杯，女性不要超過1杯；1杯的量以含酒精10公克來計算，換算成常見酒類為啤酒約250cc、紅白酒約100cc、烈酒約30cc。陳鈴如說，有人提倡喝紅酒有益健康，是因紅酒含多酚抗氧化物質，但若平常沒喝酒習慣就不建議，可用其他食物來取代，例如茶類也含多酚。

菸

研究證實，抽菸者罹患失智的風險比沒抽菸的人高。陳鈴如分析，香菸裡的化學物質如尼古丁、焦油、一氧化碳等，會干擾大腦訊息傳遞，降低血液攜氧能力，令人思考變遲鈍，影響到學習及工作效率。

「腸子不好的人，大腦一定不好。」陳慕純說，單就飲食而言，最補腦的是雞蛋，因為蛋黃是自然界中卵磷脂含量最豐富的食物，有助製造神經傳導物質，可提升記憶和學習力，蛋白也是優質蛋白質，可消除自由基，增強免疫力。他建議，不妨每天吃1顆水煮蛋顧腦，至於對蛋過敏的人，可改吃蒸蛋來減少不適。

不過，陳鈴如提醒，如果膽固醇過高、血管梗塞，蛋黃攝取應適量；腎功能不佳者， 也要控制蛋白質的攝取量。整體而言，健康飲食型態以「均衡」為前提，可參考地中海飲食、麥得飲食，都有研究證實能降低失智風險。

