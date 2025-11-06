失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。
台中林新醫院腦中風中心主任林志豪解釋，大腦和腸道雖分居人體的上、中部位，但在胚胎時期都是從外胚層發育而出，所以腸胃神經與腦神經其實相連，已知大腦慢性病如帕金森氏症、失智症等，早期症狀都是先從腸道顯現。
吃對食物，可幫大腦補充營養，維持正常運作，但吃到地雷食物，則會讓大腦變鈍。趕快來檢視有哪些傷腦食物， 最好少碰。
精緻醣類
陳慕純內科診所院長、腦神經科醫師陳慕純指出，大腦需要葡萄糖來運作，主要來源為澱粉類，但現代人普遍攝取過量，又喜歡吃白飯、白吐司、蛋糕等精緻澱粉，會讓血糖急速上升，促使身體分泌胰島素來抑制血糖，當血糖下降時，就會產生睡意、注意力渙散等問題。
台北市立聯合醫院中興院區營養師陳鈴如則說，甜食、含糖飲料等高升糖食物，除讓血糖飆升，還可能會增加自由基，導致神經元受損，阻礙學習力和記憶力。國民飲食指標建議，添加糖不宜超過每日熱量來源的10％，一杯珍珠奶茶下肚，可能就超過。另有研究發現，愛喝含糖飲料的兒童，過動症機率較高。
高鹽
鈉離子是造成高血壓的主因之一，而高血壓會誘發腦中風。陳鈴如說，過多的鈉離子也會讓腦細胞缺氧，影響認知功能。成人每日鈉攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6克），如果自己煮，可先準備好分量，避免過量；她也提醒，生活中有很多食品含鹽，料理時最好再減鹽。另外，餐廳為吸引顧客，料理普遍重鹹，建議外食族不要喝湯，慎選調味清淡的商家。
飽和脂肪酸
脂肪是大腦的主要成分，但並非所有脂肪都有益。陳鈴如指出，存在於動物性油脂如豬油、牛油，以及熱帶植物性油脂如椰子油、棕櫚油等，是對人體有害的飽和脂肪， 會讓壞的膽固醇（LDL）、三酸甘油酯上升， 好的膽固醇（HDL）下降，易使膽固醇沉積在血管內壁，使得血管壁增厚、彈性減少，易產生血栓、中風，應避免拿來烹調。
林志豪提醒，坊間流傳吃椰子油防失智，效果並不如想像，因為它是飽和脂肪酸， 易造成動脈硬化。此外，牛、羊、豬等紅肉含較高的飽和脂肪，易造成血管發炎，甚至演變成動脈硬化，可能誘發中風，建議適度攝取，盡量以魚、雞等白肉來取代。
4mega-6（ω-6）多元不飽和脂肪酸
大腦細胞膜的重要成分ω-3，來源為深海魚、紫蘇、亞麻仁等，陳慕純觀察現代人吃下大量含ω-6的大豆油、玉米油、葵花油等植物油，攝取ω-6的量是ω-3的10∼20倍， 這會影響到ω-3的吸收，造成大腦功能失調，引起焦慮、沮喪、躁鬱、注意力缺乏、學習障礙等問題。林志豪建議，選用橄欖油、芝麻油、苦茶油等，對大腦較好。
反式脂肪
陳慕純說，植物油經過氫化後變成反式脂肪，如乳瑪琳、油酥等，會讓壞膽固醇增加、好膽固醇減少，干擾必需脂肪酸的代謝，甚至引發癌症，因此應避免食用油炸類、烘焙類及加工高油食品。
麩質
存在於麥片、燕麥、麵包的麩質，易造成腸胃道發炎、拉肚子，還會影響大腦。林志豪舉例說，醫界發現纖維肌痛症的疼痛來源是大腦，若減少攝取麩質，不僅腸胃道能改善，纖維肌痛症也會減輕。目前市面上已有強調無麩質的產品供民眾選購。
醃漬物或加工食品
醃漬物含硝酸鹽、酪胺酸等成分，會引發腦部發炎反應，例如林志豪就發現門診有些常頭痛的病人，平日飲食常吃香腸、火腿等。
陳慕純表示，大腦粒線體對於加工、非天然的飲食極為敏感，首當其衝受害，與腦部退化息息相關，因此飲食應以原形食物為主，而罐頭、蜜餞、肉乾、豆乾等加工食品，通常都是高糖或高鹽，再加入食品化學添加物，應盡量避免。
重金屬
重金屬、農藥殘留影響食安，若是長期累積體內， 老年容易失智。陳慕純解釋， 汞、鋁、鉛或其他重金屬，會使腦中的蛋白質沉澱，導致腦細胞退化，能避則避。
重金屬殘留其實就在你我身邊，像是胃藥中的制酸劑、鋁箔包及鋁罐裝飲料、燒烤用鋁箔紙、蛋糕發泡劑、冬粉等含鋁；魚類則有汞污染日益嚴重的問題， 最好選擇中小型的魚，且不要吃魚頭及下巴，毒素相對較少。如果已經無法避免吃下肚了，就多運動流汗來排除。
酒
飲酒過量會加快腦部退化萎縮的速度，依照國民飲食指標，男性一天不要超過2 杯，女性不要超過1杯；1杯的量以含酒精10公克來計算，換算成常見酒類為啤酒約250cc、紅白酒約100cc、烈酒約30cc。陳鈴如說，有人提倡喝紅酒有益健康，是因紅酒含多酚抗氧化物質，但若平常沒喝酒習慣就不建議，可用其他食物來取代，例如茶類也含多酚。
菸
研究證實，抽菸者罹患失智的風險比沒抽菸的人高。陳鈴如分析，香菸裡的化學物質如尼古丁、焦油、一氧化碳等，會干擾大腦訊息傳遞，降低血液攜氧能力，令人思考變遲鈍，影響到學習及工作效率。
「腸子不好的人，大腦一定不好。」陳慕純說，單就飲食而言，最補腦的是雞蛋，因為蛋黃是自然界中卵磷脂含量最豐富的食物，有助製造神經傳導物質，可提升記憶和學習力，蛋白也是優質蛋白質，可消除自由基，增強免疫力。他建議，不妨每天吃1顆水煮蛋顧腦，至於對蛋過敏的人，可改吃蒸蛋來減少不適。
不過，陳鈴如提醒，如果膽固醇過高、血管梗塞，蛋黃攝取應適量；腎功能不佳者， 也要控制蛋白質的攝取量。整體而言，健康飲食型態以「均衡」為前提，可參考地中海飲食、麥得飲食，都有研究證實能降低失智風險。
更多幸福熟齡文章
繳完房貸終於自由了？別急著塗銷！詐騙集團專挑「乾淨房」下手，留著抵押權反成最聰明防詐保護罩
潘迎紫76歲誰相信？練出二頭肌、凍齡養生訣：運動不是為漂亮！醫認證做足這件事「真的不顯老」
結褵30年「沒讓妻為錢操心過」，她一離世卻得跟「兄弟姊妹」爭產…頂客族最痛憾事：制度下的無情分割
其他人也在看
肺癌早期超安靜！醫點名「2族群」務必檢查 早發現存活率高達九成
【健康醫療網／記者陳靖安報導】肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，被譽為「隱形殺手」。臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期。然而，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。 政府補助每2年免費1次肺癌篩檢 2大族群應把握 為協助民眾及早偵測，國民健康署提供免費「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢服務，符合資格者可每兩年接受一次檢查。這項檢查快速、安全、輻射劑量低，是目前唯一經國際實證能有效偵測早期肺癌的工具。 柯宏叡醫師表示，目前政府補助的肺癌篩檢對象鎖定兩大高風險族群： 1. 具肺癌家族史者：45至74歲男性或40至74歲女性，若其父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌，即符合資格。 2. 重度吸菸者：50至74歲民眾，吸菸史達20包-年（每日1包持續20年）以上，且目前仍吸菸或戒菸未滿15年者。 根據規定，不論以哪種資格接受篩檢，若目前仍有吸菸行為，皆須同意同步參與戒菸服務，讓篩檢與預防能夠並行，真正降低疾病風險。 定期篩檢＋戒菸最關鍵 九成以上結節屬良性 柯宏叡醫師也指出，若篩檢結健康醫療網 ・ 1 天前
減肥不復胖有方法了！新研究揭「它」能讓人吃甜又改善腸道
減重是現代人的重要議題，但不復胖更是關鍵。最新發表的一篇研究指出，在健康飲食的框架下，以甜味劑與甜味增強劑取代部分糖分，不僅有助於肥胖者更穩定地維持減重成果，還能改善腸道菌相，是「體重不反彈」的有效工具。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 10 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
更年期「腹部脂肪」更易囤積！壯世代女性掌握3招 管理體重好簡單
女性一生中有三個時期特別容易發胖，分別是懷孕後、更年期後以及談戀愛期間。其中「更年期肥胖」問題尤為普遍，主要源自荷爾蒙變化、代謝速率下降以及睡眠品質降低等多重因素的交互作用，壯世代女性更要多加注意。健康2.0 ・ 1 天前
不是橄欖油！研究證實「這1種油」更能控血糖 醫提醒：千萬別再煮到冒煙
很多人只把芝麻油當調味料，但其實它的健康力道超乎想像！一項最近在BMC Nutrition 發表的新研究針對60位脂肪肝（MASLD）女性的臨床隨機試驗，把她們分成兩組：每天各吃30公克芝麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，持續12週。兩組人都瘦了，但在血糖控制上，芝麻油組表現遠遠超過葵花油組。 在12 週後，芝麻油組的血糖相關指標有顯著進步： 1、空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降18.2 mg/dL，葵花油組僅下降4.3 mg/dL2、空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降3.2 µIU/mL，葵花油組只降0.5 µIU/mL3、胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降1.4，葵花油組僅下降0.34、胰島β細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組提升15.6，葵花油組僅提升3.2 芝麻油不只是「減重時的佐料」，它能更有效降低血糖、改善胰島素效率，還能增強胰島 β 細胞功能，對延緩甚至預防糖尿病都有潛力。 為什麼芝麻油能降血糖？ 芝麻油透過三大途徑幫助血糖控制： 1、代謝途徑：其中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。2、荷爾蒙途徑：M常春月刊 ・ 1 天前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 5 小時前
喝豆漿會乳癌嗎？研究揭密！「這樣吃」防癌、護心血管還減重
許多人擔心，大豆異黃酮等於植物性雌激素，吃多了會刺激乳房細胞病變、甚至導致乳癌。但醫師張家銘表示，事實恰好相反，最新的臨床試驗與分子生物研究顯示，天然的大豆食品，不但不會增加乳癌風險，反而有助於降低乳癌復發率與死亡率。而男性多吃大豆也有助於降低體脂、保護心血管健康。民眾應每天穩定地吃天然大豆製品，例如豆腐、無糖豆漿、毛豆等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 1 天前
不用煮也能吃！醫師大讚玉米筍「無農藥又營養」早餐必備
減重關鍵在於均衡飲食，首要條件是攝取足夠蔬菜量，而玉米筍因其營養豐富且幾乎不含農藥，成為理想的早餐蔬菜選擇。新陳代謝科醫師蔡明劼更推薦玉米筍作為忙碌現代人的早餐必備食材。中天新聞網 ・ 9 小時前
一下雨就關節痛？營養師激推「5種飲食」有感鎮痛、抗發炎：「這兩種魚」每周至少吃2次
最近大雨不斷，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這疼痛主要與關節發炎有關，到底怎麼做能幫助舒緩關節痛，就讓好食課Lexie張宜臻營養師教你怎麼吃幫助舒緩疼痛！幸福熟齡 ・ 1 天前
比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎
烏龍茶不只可以解渴！醫師邱筱宸表示，烏龍茶含有豐富茶多酚、茶胺酸及多種微量元素，不僅具有抗氧化、抗發炎效果，最新研究也發現，飲用烏龍茶可在短時間內提升身體能量消耗率約10%，有助基礎代謝與減重。此外，規律飲用烏龍茶能改善高脂飲食引起的肥胖、血脂及胰島素阻抗，並對骨代謝與腸內菌帶來正面影響。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 2 小時前
男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制
男星陳振華回顧與鼻咽癌搏鬥1年的歷程，形容神經痛有如「數千隻螞蟻在臉部爬」，苦不堪言，還好第3次化療後面部神經痛感全消。國內頭頸癌權威醫師指出，鼻咽癌的成因研究顯示與基因遺傳、飲食習慣及1種病毒關係密健康2.0 ・ 1 天前