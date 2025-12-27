失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，當我們注意到記憶力衰退時，大腦可能已經受損一段時間，而眼睛中的微妙變化，或許是大腦健康的「前兆表」。
視覺功能異常是失智症的早期預警
這項在英國諾福克地區進行的長期追蹤研究歷時十餘年，對8,623名健康受試者進行了詳細觀察。最終，有537位參與者發展為失智症。研究中使用了一項簡單的視覺測試：受試者需要在螢幕上觀察一群移動的點，當這些點形成三角形時立即按下按鈕。
研究結果顯示，那些後來被診斷為失智症的參與者，在測試中反應普遍較慢；而反應迅速的人，則多數沒有罹患失智症。這強烈暗示著視覺功能的細微變化，很可能是認知能力開始下降的早期「先兆」。
看更多：白冰冰連好友名字都忘記！「記不住名字」是失智前兆？專家教提升記憶
大腦視覺處理區域可能是失智症首先攻擊的目標
傳統觀念認為，阿茲海默症首先攻擊的是大腦中負責記憶的海馬迴。然而，越來越多的證據表明，最早受損的往往是大腦中負責視覺處理的區域，而非我們普遍認為的記憶系統。這意味著當記憶力出現問題時，病程可能已經發展了一段時間。
視覺微訊號揭示大腦健康狀況
除了反應速度，失智症還會影響視覺功能的多個層面，這些變化雖然隱蔽，卻真實地影響著患者的生活：
對比敏感度下降：失智症患者會發現，在光線不足或背景複雜的環境下，他們更難區分物體。
顏色辨識障礙：特別是在早期，許多患者會難以分辨藍色和綠色。
眼動控制能力下降：正常人能夠有效忽略不相關的干擾資訊，將注意力集中在目標上。但失智症患者的「注意力抑制機制」會變弱，更容易被周遭的干擾所吸引，導致眼神游移不定，無法集中。這在駕駛時尤為明顯，分心、誤判、反應遲緩都會大幅增加事故風險。
面孔識別困難：健康人在遇到陌生人時，眼睛會不自覺地掃描對方的眼睛、鼻子和嘴巴，這是我們「記住」一張臉的方式。但失智症患者往往缺乏這種自然的掃描模式，導致他們在辨識新面孔時出現困難，看起來「茫然」，甚至記不住剛打過招呼的人。有些經驗豐富的醫生，甚至能僅憑觀察患者的眼神和看人的方式，就初步判斷其是否存在失智風險。
視覺訓練與失智症的關聯性研究
視覺訓練能否「逆轉」失智症目前仍是科學界關注的焦點。部分研究發現，如看電視、閱讀等頻繁的眼動活動，確實與較好的記憶表現和較低的失智風險相關，但也有觀點認為，這可能與受教育程度、生活習慣等因素交織在一起，不能完全歸因於眼動本身。
然而，一些研究結果令人振奮：快速的左右眼動（每秒兩次）可能對回憶過去的「自傳式記憶」有所幫助！儘管目前這種效果在右手人群中更為明顯，其背後的機制尚待闡明，但這無疑為未來的治療和干預提供了新的方向。
眼睛作為大腦健康的未來監測工具
雖然目前透過眼動來早期診斷失智症仍面臨挑戰，例如眼動追蹤設備昂貴、操作複雜等問題，使得它難以普及到日常生活中。然而，隨著科技的飛速發展，我們有理由相信，未來這些技術將會更加親民和易用。或許在不久的將來，我們只需觀看一段影片，或進行一次簡單的眼動掃描，就能提前預警大腦的健康問題。眼睛不只是我們感知世界的窗口，它更是大腦健康的一面鏡子，默默地記錄著我們思維的軌跡。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／黃軒醫師
