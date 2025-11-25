失智第一徵兆不是健忘！醫示警「6大個性變化」注意 焦慮、易怒都算

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你以為失智症是一開始忘東忘西？重症醫師黃軒指出，其實真正的第一個裂縫，往往不是記憶，而是「個性先變」了！就像一盞燈泡，在變暗之前會先「忽明忽暗」。大腦也是——在記憶開始掉線前，它會用情緒與行為偷偷示警。

一個最常被忽略的徵兆：輕度行為障礙（Mild Behavioral Impairment, MBI）

有些長輩原本每天嘻嘻哈哈，突然變得沉默；有人原本很穩重，開始易怒、猜忌、焦慮；有些人沒什麼動力，對什麼事都「提不起勁」。

廣告 廣告

家屬常以為是：「他最近脾氣不好」、「年紀大了就是這樣」、「心情不好吧」。但科學告訴我們，這可能是阿茲海默症最早、最早、最早的訊號。大型系統性回顧指出，有MBI的長者，即使記憶正常，大腦裡其實已經出現阿茲海默病變。包括：

．類澱粉蛋白（Amyloid-β）沉積上升

．tau蛋白病理改變

．海馬體萎縮

．神經絲蛋白（Neurofilament light chain, NfL）升高

．管理情緒的邊緣系統出現異常

這些變化都比記憶衰退提早好多年發生。所以——脾氣變了，比健忘更值得警覺。

失智症的6大早期行為信號

以下每項若「新出現」且「持續 6 個月以上」都值得注意：

1、突然冷漠、失去興趣

以前熱衷的活動突然不做了。這不是「不想動」，而是大腦動力系統（多巴胺路徑）開始失衡。

2、焦慮或恐慌變多

明明沒什麼大事，卻心慌、睡不好、反覆擔心。研究發現焦慮與阿茲海默症的 tau 蛋白堆積相關。

3、衝動、暴躁、容易爆炸

以前很溫和，現在動不動就「炸了」。這是前額葉抑制力下降的典型表現。

4、變得懷疑、容易誤會他人

開始懷疑家人藏錢、懷疑鄰居說壞話等，這不是「脾氣差」，是大腦解讀社會訊號的能力出現問題。

5、情緒反覆、陰晴不定

今天很開心，明天突然低落，一天變好幾次。像情緒溜滑梯，其實是神經傳導物質逐漸混亂。

6、動機下降：什麼都不想做

什麼都「好麻煩」。其實是大腦獎酬迴路（reward system）受到影響。

你該如何保護大腦？

1、有節奏的作息：固定睡眠時間能幫助「腦淋巴系統」清除毒蛋白

2、每天至少活動20–30分鐘：不用跑步，散步都好。運動能降低 tau （毒蛋白產品）增加速度

3、抗發炎飲食：多吃蔬菜、水果、深海魚、堅果；少吃高糖、加工、油炸。飲食對腦部發炎反應有顯著改善

4、保持社交：研究發現孤獨感本身就會增加失智風險50%

5、設定「小小的生活挑戰」：每天一件小任務：曬太陽、走2000步、學一個新單字，這能刺激前額葉，維持活性

6、家人情緒變動時：理解 > 指責。不是「你怎麼變這樣？」，而是「最近你是不是比較辛苦？要不要一起找醫生看看？」

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·醫揭「5大原因」恐造成假性失智！ 焦慮、睡眠障礙都是兇手

·一早這樣做！醫認證「6大晨間習慣」護腦又防失智 早餐雞蛋配咖啡