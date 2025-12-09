失智翁厚甲致嵌甲奇美醫採足部專業護理助脫困

86歲患有失智症的王姓老翁，因雙足厚甲導致嵌甲，導致長年疼痛，由於指甲過厚且難以處理，只要碰到指甲就喊痛且情緒失控，家屬不敢為他修剪，造成指甲問題日益嚴重，老翁今年8月住院期間，接受奇美醫院「專業足部護理照護」，順利解除困擾多年的嵌甲問題，不僅緩解疼痛，也讓家屬鬆了一口氣。

奇美醫院傷口暨足部護理師魏秀慧表示，奇美醫院於2025年成立「專業足部護理照護」團隊，由醫師、足部護理師、傷口護理師、糖尿病衛教師等跨專業成員共同組成，為住院與門診個案提供全方位、個人化的足部健康服務。這項服務內容涵蓋足部健康檢查、問題趾甲處置、糖尿病足部預防衛教與復健運動指導，並採個案管理模式，必要時轉銜長照資源。截至10月已累計服務364人次，成功幫助長輩解決多年困擾，重獲行動自由。

復健護理師葉玲說明，研究指出，跌倒是高齡者第二大意外死亡原因，而足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。隨著年紀增長，足部會面臨皮下組織流失、和皮下油脂減少，加上冬季環境乾燥，較易出現足跟龜裂性傷口、腳趾間濕疹、角質快速增厚、血液循環變差等生理變化。若能學習日常足部運動，便可有效改善足部循環及感覺遲鈍，再加進行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。

魏秀慧呼籲，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議家屬多關心長輩的足健康，挑選好走的鞋子、注意皮膚的狀況和每日檢查雙腳，透過正確保養、早期發現與跨專業照護，讓銀髮族在冬季也能走得更穩、更安心。

護理部督導李穎俐指出，銀髮族為糖尿病高風險族群，血糖控制不佳會進一步增加糖尿病足部併發症的風險，因此防治重點不應僅停留在治療階段，更應往前移至「一級預防與潰瘍緩解期」的積極照護。規律的足部檢查、良好的血糖控制與專業足部護理介入，是協助糖尿病病人避免截肢的關鍵策略。