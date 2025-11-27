失智翁外出迷途騎行破百公里 中壢警暖心助團園

張姓老伯伯，晚間22時許騎車外出，卻疑似失智症發作忘了目的地，一路騎進桃園市直到沒油。圖：讀者提供

日前有一名77歲住在新竹縣寶山鄉的張姓老伯伯，晚間22時許騎車外出，卻疑似失智症發作忘了目的地，一路騎進桃園市直到沒油，隔日上午9時許於中壢區領航北路四段附近緩慢推車，中壢警分局接獲民眾報案，趕抵現場先將其帶回派出所休息，隨後聯繫家屬讓其成功返家。

警方獲報趕抵現場先將其帶回派出所休息，隨後聯繫家屬讓其成功返家。圖：讀者提供

青埔派出所說明，日前9時許接獲熱心民眾報案，說他在領航北路四段陽光劇場附近，發現一位老伯伯疑似機車故障，推著車步伐吃力，可能需要幫助。員警鄭鈺衡、彭傳翔立即到場關心，所幸伯伯就是車主本人，得以迅速確認身分。

青埔派出所表示，員警一查嚇一跳，伯伯竟然住在新竹縣寶山鄉，趕忙對其關懷，張伯伯疑似失智症突發，只記得自己住在新竹，在前一晚約22時許獨自騎車出門，但忘記自己要去哪了，之後就一路往北行駛。警方調閱動線發現，他在凌晨1時許就進入桃園轄區，雖兩地直線距離僅約55公里，卻繞行破百公里，原來不是機車故障，是機車沒油了才停下來。員警初步檢視伯伯沒有明顯外傷，決定立即將張伯伯先帶回派出所休息，提供飲水並安撫他的情緒，同時聯繫家屬前來接回返家。家屬到場後也頻頻向警方致謝。

中壢分局長林鼎泰表示，家中長者若有疑似記憶退化情況，務必多加留意外出動向，可申請防走失手鍊、手機定位或協助指紋建檔，以利警方協尋，共同守護長者安全。

