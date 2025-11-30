失智翁掏鳥伸手硬抓「要X炮」 女居服員嚇到罹焦慮症 法院判賠8萬

台東1名失智老翁，竟然在女居服員為其服務時，掏鳥要求X炮，案經台中判賠8萬元。司法院網站

台東一名居家服務員在替失智長者提供照護時，竟遭對方伸手強拉、要求「X炮」並試圖抓她的手摸下體，嚇得情緒失控、事後罹患焦慮症。刑事部分因老翁失智暫緩審理，但台東地院認定其行為已侵犯身體自主與人格權，判須賠償精神慰撫金8萬元。

判決書指出，2024年5月，被害女居服員依排班前往台東1處住家，協助照護長期臥床的張姓老翁，沒想到原本例行的服務過程突然失控，老翁先是伸手將她往胸前拉，接著用露骨字眼要求「X炮」，還一邊扭動身體、一邊撫摸自己的下體，居服員試圖抽身，老翁竟企圖強抓她的手去觸碰其生殖器，所幸她閃避成功，未被得逞。

事後，女居服員情緒受到巨大衝擊，第一時間向督導哭訴求助，並在不久後被診斷罹患焦慮症：事後，女居服員提出民事求償，主張精神嚴重受創，請求50萬元慰撫金。

張姓老翁的訴訟代理人則抗辯，指老翁長年臥床、雙腳無力，並無能力進行強制性交；且因其失智情況惡化，刑事案件已因喪失訴訟能力而暫停審理，民事部分應待刑事認定。

台東地院法官審理後認為，是否構成「強制性交未遂」固然存疑，但老翁強拉、猥褻言語、企圖碰觸照服員下體等行為，在通聯紀錄與其事後激動反應的補強下，足以確認侵權事實；法院指出，照服員是在執行職務時遭受侵害，影響深遠，精神痛苦確實重大。

經綜合被害人受創情形、加害行為的程度與雙方經濟狀況，法院認為原告請求的50萬元過高，最終核定精神慰撫金為8萬元。



