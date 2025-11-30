失智翁掏鳥喊「x炮」 嚇壞女照服員判賠8萬元

台東地方法院。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕1名居家服務員於服務臥病在床的張姓失智老翁時，對方竟掏出生殖器說要「x炮」，並試圖拉她的手撫摸其下體，造成該名照服員極大精神創傷。因其失智，台東地方法院在刑事方面裁定暫理，但民事方面，認定老翁的行為侵害照服員的身體自主權，判處其應賠償精神慰撫金8萬元。

事件發生於民國112年5月間。女照服員依約前往被告老翁的台東住處提供長照服務。她主張，他在服務過程中，違反她的意願，徒手強拉她靠近胸前，隨後以言語表達欲「x炮」，並抖動身體、撫摸自己下體，甚至試圖強抓A女的手去撫摸其陰莖，雖因A女及時閃躲而未得逞，但已構成嚴重的侵權行為。

女照服員陳述，事發後她遭受極大精神創傷，並因此罹患焦慮症，故依民法提起訴訟，向他請求50萬元的精神慰撫金。老翁方面則由訴訟代理人抗辯，他因雙腳無力長年臥床，無實施強制性交之可能，且刑事案件因他喪失訴訟能力已停止審理，應待刑事結果而定。

但東地院經審理後認為，儘管老翁的行為是否構成刑法上的「強制性交未遂」尚有爭議，但其強拉、言語騷擾、試圖碰觸下體等行為，法院採信她的指述，並援引其事發後第一時間向督導求助時，情緒激動害怕的反應，以及相關通聯記錄作為補強證據，認定侵權行為事實確立，已嚴重侵害照服員的身體自主權及人格權，依法仍須負擔民事損害賠償責任。

法院考量到原告受害者作為居服員，在履行職責時遭受服務對象的侵權行為，精神上確實受有相當程度痛苦，且其工作恐因此產生陰影，綜合審酌實際加害情形、對被害人造成的影響、痛苦程度，以及兩造的經濟狀況後，認為請求的50萬元過高，最終核定精神慰撫金以8萬元為適當。

