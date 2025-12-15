失智翁深夜獨自散步妻心急 警助尋回

台北一名68歲老翁罹患失智症，日前深夜卻獨自出門散步。（圖／東森新聞）





台北一名68歲老翁罹患失智症，日前深夜卻獨自出門散步，妻子發現後相當心急，趕緊到派出所找員警求助。

員警vs.走失老翁：「好好好。」員警攙扶著老翁坐上警車，要趕緊帶他回家找家人。

這名68歲老翁，日前深夜獨自離家到附近去散步，太太發現人不見了，趕緊到派出所報案，妻子也向警方說明，因為先生罹患失智症相當擔心。

而警方立刻擴大搜尋範圍，到巷弄中找人，而當下剛好有民眾報案，表示遇到一名迷途老翁，員警經過確認後，就是走失的老翁，確認他身體沒有大礙，妻子也終於能放心。

