失智翁迷途百公里、九旬翁深夜失聯 警民合作助兩長者返家

七十六歲失智翁騎機車，從屏東一路迷途至台東市，行程超過百公里。（警方提供）

記者鄭錦晴／台東報導

一名七十六歲失智翁騎機車，從屏東一路迷途至台東市，行程超過百公里；另九十二歲失智翁深夜騎乘電動三輪車外出後，失聯三十六小時，所幸在警民合作下協助平安返家。連續發生二起失智長者外出迷途案件，警方籲家人多加留意失智者動向，以免發生危險。

大武警分局日前接獲屏東警方通報，指一名居住在屏東萬巒鄉、患有中度失智症潘姓老翁，外出修理手機後失聯，經手機定位顯示已進入大武分局轄區，美和派出所警員隨即展開搜尋。

當天晚間在台東市新豐里橋附近，發現老翁竟在車流量甚大的省道逆向騎乘機車，立即上前攔查，帶回派出所安置並聯繫家屬，家屬趕抵頻頻向警方表達感謝。

九十二歲失智翁深夜騎乘電動三輪車外出後，失聯三十六小時，脫水送醫。（警方提供）

另一起發生在關山鎮，九十二歲患有輕微失智症王姓老翁，十七日凌晨騎乘電動三輪車外出後未返家。關山警分局獲報，動員警力擴大搜尋，並調閱監視器追查行蹤。

歷經近三十六小時不間斷搜尋，終於在關山防汛道路附近，由熱心民眾發現老翁倒臥路旁求救。警方獲報趕往並將其送醫，所幸只有脫水情形，無生命危險。

警方呼籲，家中若有失智症患者或高齡長者，應多加留意其動向，避免單獨外出，並可申請防走失手鍊、配戴聯絡資訊或定位設備，也可向警方申請指紋建檔，以利在第一時間協助長者安全返家。