失智翁迷途險走百齡橋 士林警憑 超強認人功力 暖心護送助返家

圖說：臺北市士林分局後港派出所警員林聖智、李若維。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局後港派出所警員李若維、林聖智，日前擔服巡邏勤務時，接獲通報指出百齡橋橋頭有一名老先生在車陣中徘徊，險象環生，急需警方協助。

員警火速趕抵現場，驚見一名年約八旬的老翁孤身處於百齡橋頭，身旁車輛呼嘯而過，老翁神情茫然、步履蹣跚，隨時可能誤入車道發生危險。員警立即發揮「人民保母」的保護本能，不顧自身安危趨前將其引導至安全處避險。面對員警詢問，老翁疑似患有失智症，支吾其詞無法清楚表達身分，但兩位員警並未因此氣餒，憑藉平時扎實的勤區經營與敏銳觀察力，一眼便認出這位長輩是轄區內經常走失的長者。

員警不忍長輩在外受驚且體力透支，秉持「視民如親」的精神，立即啟動「暖心護送」模式，親自駕車將其載回住處交由家屬照護。當家屬看到長輩平安歸來，激動地表示，因父親患有失智症，經常趁家人不注意便獨自溜出門，全家人正焦急地在住家附近尋找，若非警方及時在車水馬龍的橋頭將其攔下並送回，後果恐不堪設想。家屬對員警能憑藉「超強認人功力」迅速守護長輩安全之舉，深表由衷感謝，更感激這份在危急時刻最即時的暖心守護。

士林分局呼籲：民眾家中如有易走失的長輩，應注意其可能活動範圍，予以佩戴留有聯絡方式之配件或用科技產品即時定位，也可向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，讓迷途長輩能儘速找到平安返家之路。