失智老人基金會出版《一路吃到老》 關注長者吞嚥退化

失智老人基金會在蘇天財文教基金會與永齡慈善基金會的支持下，出版《一路吃到老》新書

駱菲莉副教授呼籲長者要吃足夠蛋白質

食食樂語言治療所王雪珮所長分享，喝水容易嗆到是喉嚨肌力變弱的警訊

王雪珮所長建議民眾可透過「用力吞嚥法」強化喉部肌群

書中設計適合長者的應景年菜

長者品嘗羅于姍營養師自製的雪花糕

失智者常隨著病程進展，吞嚥能力逐步退化，使得營養攝取不足，提高衰弱症、肌少症的風險。有鑑於此，天主教失智老人基金會邀請到國內八位牙科、復健、神經內科、吞嚥、藥學、營養等領域的專家學者，出版《一路吃到老》書籍，整理出從牙口健康維護到吞嚥困難失智者的照護，期望提升失智長者的照顧品質，增進健康。

天主教失智老人基金會鄧世雄執行長表示，根據衛生福利部的統計，臺灣65歲以上的長者中，約有3至5成存在不同程度的吞嚥困難，而這個比例會隨著年齡增長與慢性疾病的增加而持續攀升，特別是中風、帕金森氏症及失智症患者，更是吞嚥障礙的高風險族群。吞嚥困難不僅可能導致營養不良、體重下降與脫水，也大幅增加吸入性肺炎、嗆咳與窒息等嚴重併發症的風險。

作者群之一、食食樂語言治療所王雪珮所長分享，多數人以為吞嚥障礙是高齡者才會遇到的問題，但臨床與社區觀察發現，許多50至60歲的「新熟齡族群」，已出現喉嚨肌力下降的早期徵兆。像是喝水容易嗆到、常需要清喉嚨，或是吞藥、保健食品時感到卡住，都是喉嚨肌力變弱的警訊。王雪珮所長建議，民眾可透過「反覆唾液吞嚥測試（RSST）」進行自我檢查，在30秒內吞嚥口水少於5次，代表功能開始退化；若不到2次，可能已有吞嚥障礙。同時也可以多加訓練，透過「用力吞嚥法」、「馬沙口訓練法（Masako）」，或唱歌與嗓音暖身，強化喉部肌群。

王雪珮所長並指出，假若長者有吞嚥困難或其他異常，可尋求復健科醫師與語言治療師協助，透過訓練與飲食調整，幫助長者安全進食。假若失智症患者抗拒張口進食時，照顧者可嘗試手牽手的方式，輕輕引導長輩用慣用手碰觸嘴巴，透過「手口反射」幫助他們自然張口，順利進食。

作者群之一、輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉表示，長者除了要吃各種顏色的蔬菜外，蛋白質更要吃夠，每個人每日蛋白質建議攝取量約為每公斤體重需要1.2至1.5公克，平均分配在三餐與點心中。駱菲莉副教授也建議長者可選擇國產的養殖魚類，因為在飼料中的維生素D讓魚肉的維生素D含量增加；或是可以透過營養補充劑或強化奶粉來補充。

失智老人基金會表示，《一路吃到老》以深入淺出的方式，帶領讀者認識吞嚥障礙的生理機制、風險因素、預防方法與實務照護策略。聖若瑟失智老人養護中心羅于姍營養師也在書中設計適合吞嚥障礙者與高齡長者食用的春節應景糕點，讓長者也能享受節慶應景美食的同時，也能確保吞嚥安全。《一路吃到老》書籍相關資訊可上失智老人基金會官網查詢。