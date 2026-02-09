失智老兵心繫 秘密任務 受困寒夜 士林警暖心護送返家團圓
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局翠山派出所警員陳宣廷、吳翼丞，日前於寒流強襲北臺灣之際擔服巡邏勤務，接獲通報指稱士林山區故宮廣場停車場內，有一名老翁在寒風中步履蹣跚，疑似迷途需要協助。
員警獲報後即刻趕赴現場，抵達時發現公車司機已先將老翁帶上車避寒，但該名老翁情緒仍相當激動。員警先是關懷安撫，卻發現老翁疑似患有失智症，記憶時空錯亂，口中不斷嚷嚷著要搭車前往士林山區執行「秘密任務」，堅持不願離去。眼見夜間山區氣溫驟降、寒風刺骨，員警擔心長輩失溫，一邊柔性安撫配合其「任務」話題，一邊細心陪伴，將其帶返派出所安置並提供保暖照護。
經警方耐心查證，終於聯繫上老翁家屬，惟家屬因年邁行動不便，無法親自上山接回。為確保老翁絕對安全，陳、吳2員秉持「視民如親」的熱忱，主動駕車將樊姓老翁護送返回位於市民大道的住家。家屬見長輩安然無恙歸來，對於警方不僅守護了老翁的「秘密任務」，更在寒冷深夜親自護送到府的暖舉，致表萬分感謝與肯定。
士林分局呼籲，家中若有頻繁走失風險或失智傾向的長者，外出活動前應多加留意，建議至警分局偵查隊申請指紋建檔，或配戴留有聯絡方式之「愛心手鍊」、緊急聯絡卡，以便警方在遇到類似狀況時能迅速確認身分，讓長者回家的路更安全。
其他人也在看
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳
勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償
台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被另一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
勞退大豐收3／退休後勞保+勞退能月領6萬元？ 只要做到這2件事就行
多數勞工以為退休後靠勞保勞退月領6萬元幾乎不可能，但實際上，只要策略正確就能辦到。勞動部最新統計顯示，多數勞工實際請領勞保老年年金的年齡，遠低於法定65歲，而「63歲請領」是兼顧折扣與時間價值的黃金選項。再搭配40歲起自提6%的勞退新制，透過長期複利累積，退休後月領6萬元是一條清楚可計算的路徑。
歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷
高雄市大寮區昨天深夜（7日）驚傳暴力擄人案，48歲某公司林姓負責人舉辦尾牙餐敘，跟37歲郭姓男包商發生爭執；未料，郭男先行離席，回頭找來10人，將林姓負責人擄走，警方獲報展開調查，在案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。後續拘提10名涉案人，警詢後，依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山站亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外...
清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛
清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。
向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮
稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
百歲人瑞與看護結婚"獲房產" 家屬怒批:戶所都沒警覺?
社會中心／綜合報導102歲人瑞和68歲看護結婚，子女憤怒抗議，連日引發討論！兒子怒批，登記結婚時戶政人員難道都沒有一點警覺是婚姻詐騙嗎？質疑連婚姻見證人，也全都是看護的人，像是她的兒子以及好友。律師也分析，未來在法院上對簿公堂的話，見證人的證詞，很可能就會對看護有利。記者今天上山實地直擊遭三度抵押達3500萬的豪宅。
過年走春「好額有賰」！2026「花在彰化」接駁車看這裡
春節走春，走對了旺整年！大年初一是「開正大吉」的好日子，因「春」與台語「賰（剩餘）」諧音，象徵新的一年財富盈餘、福氣滿溢。全國走春第一品牌「2026花在彰化」將於2月17日（初一）至3月1日（正月十三）在溪州公園登場，適逢「立春」氣節，百花齊放，是全台遊客踏青祈福的首選。
烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命
高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。
新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮
即時中心／黃于庭報導花蓮自強外役監受刑人康育豪，2022年返家時趁機逃脫，更於逃亡期間與將仇家砍成重傷，事後警方迅速逮捕2名同夥，他卻仍逍遙法外，甚至潛逃出境。身背多條通緝、逃亡近4年的他，本（2）月5日自中國返台，隨即遭移民署攔下，由航空警察局將其遞解歸案，而桃園地檢署複訊後已發監執行。回顧整起事件，康育豪前科累累，2015年為了幫友人出氣，將受害者砍成重傷，被依傷害罪判刑10個月，接著接連犯下多起詐欺案。他原先於宜蘭監獄服刑，2020年3月24日自，移往花蓮自強外役監。未料，康育豪趁2022年3月21日返家探視時逃脫，檢方發布通緝；更可惡的是，他於逃亡期間又因捲入博弈糾紛，涉嫌與楊姓、包姓同夥，朝郭姓男子連砍10多刀，造成其重傷。3人犯案後躲入汽車旅館藏匿，警方隨即逮捕楊、包2人，惟康育豪再度不見蹤影。逃亡近4年，康育豪本月5日從中國入境，移民署說明，康育豪於2月5日自中國搭機返台，經國境事務大隊查獲並確認人別無誤，完成查驗手續後，即移由警政署航空警察局將該通緝犯遞解歸案，桃園地檢署訊後已發監執行。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮 更多民視新聞報導在野擋軍購、轟谷立言想搞毛川普？于北辰揭藍白背後「這1目的」！最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案最新／前新聞局長邵玉銘過世！享壽87歲
台籍男洛杉磯被撞死！92歲嬤失控衝撞超市釀3死、6人輕重傷
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導美國洛杉磯西木區一間華人常去的大華超市，5日中午發生重大車禍。一名92歲女性駕駛先在路上撞上自行車騎士，隨後車輛未停反...
喝醉在北捷西門站大呼小叫嚇壞路人 醉漢被警方壓制管束
42歲陳姓男子今天下午喝醉酒後，跑到台北捷運西門站打算搭乘捷運返家，但他疑因不勝酒力，居然坐在月台處拿起手機講電話，還越講越大聲，不少路人見狀，擔心發生意外通報站務人員。警方與站務人員到場後將他勸離未果，員警最後將他壓制並帶回派出所保護管束，化解一場酒醉鬧劇。