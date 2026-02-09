失智老兵心繫 秘密任務 受困寒夜 士林警暖心護送返家團圓

圖說：臺北市士林分局翠山派出所警員陳宣廷、吳翼丞。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局翠山派出所警員陳宣廷、吳翼丞，日前於寒流強襲北臺灣之際擔服巡邏勤務，接獲通報指稱士林山區故宮廣場停車場內，有一名老翁在寒風中步履蹣跚，疑似迷途需要協助。

員警獲報後即刻趕赴現場，抵達時發現公車司機已先將老翁帶上車避寒，但該名老翁情緒仍相當激動。員警先是關懷安撫，卻發現老翁疑似患有失智症，記憶時空錯亂，口中不斷嚷嚷著要搭車前往士林山區執行「秘密任務」，堅持不願離去。眼見夜間山區氣溫驟降、寒風刺骨，員警擔心長輩失溫，一邊柔性安撫配合其「任務」話題，一邊細心陪伴，將其帶返派出所安置並提供保暖照護。

經警方耐心查證，終於聯繫上老翁家屬，惟家屬因年邁行動不便，無法親自上山接回。為確保老翁絕對安全，陳、吳2員秉持「視民如親」的熱忱，主動駕車將樊姓老翁護送返回位於市民大道的住家。家屬見長輩安然無恙歸來，對於警方不僅守護了老翁的「秘密任務」，更在寒冷深夜親自護送到府的暖舉，致表萬分感謝與肯定。

士林分局呼籲，家中若有頻繁走失風險或失智傾向的長者，外出活動前應多加留意，建議至警分局偵查隊申請指紋建檔，或配戴留有聯絡方式之「愛心手鍊」、緊急聯絡卡，以便警方在遇到類似狀況時能迅速確認身分，讓長者回家的路更安全。