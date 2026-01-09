失智老婦寒夜徘迴街頭 北投警急救援

圖說：臺北市北投分局關渡派出所警員黃泰志、薛至翔。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局關渡派出所警員黃泰志、薛至翔，日前凌晨巡邏行經北投區中央北路四段時，接獲民眾反映稱有一名老婦站在路口徘徊，黃等2員於周遭巡視後發現一名老婦站立於路旁，衣著單薄縮著身體冷得瑟瑟發抖，員警與老婦溝通許久，發現老婦無法正常應答。因深夜寒風凜冽，擔心老婦失溫，黃等2員迅速將老婦帶返派出所安置，並給予老婦溫熱開水、麵包補充體力。

黃等2員利用警政系統查詢，交叉比對後發現老婦疑似失蹤人口，蒐尋老婦身上發現有疑似家屬預留紙條上寫有電話聯繫方式，立即撥打電話確認，確認老婦身分，經了解，老婦住臺北市大同區，64歲，當日早上與護理之家一同至北投市場，因逛街人潮眾多走失未歸，身上衣著輕便且未攜帶任何財物，家屬焦急報案，經調閱北投地區監視器、至北投市場附近搜索皆未有結果，擔心不己，直至隔日半夜接獲北投警方來電告知尋獲母親，由衷的感謝警方適時救援並給予照護，讓母親於寒冽的夜晚，順利回到溫暖的家。

北投分局呼籲民眾家中如有失智老人，可利用警察機關積極推動失智老人指紋捺印工作，透過指紋資料之建檔，當老人不幸走失時，能迅速以指紋確認身分，助其早日聯繫上親人，有需要利用此服務之民眾可就近至警察單位申請，身上亦可配戴辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫，避免憾事發生。