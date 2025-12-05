失智老婦忘了自己卻心繫愛子 北投警耐心助團圓

圖說：臺北市北投分局石牌派出所警員劉得威、楊雅淳。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局石牌派出所接獲民眾報案稱有迷途老人在石牌捷運站附近一直徘迴，需警協助，警方獲報後立即趕赴現場，警員劉得威、楊雅淳到達時，發現該名老婦人無法提供自身資料，也不清楚自己的姓名，更記不得住家方向，因無法出示證件且疑似有失智情形，警方將該名老婦人，載返派出所安置並確認身分。

劉、楊2員發現老婦神情疲憊，嘴唇泛白，離家似乎有一段時間，研判是久未進食，缺少水分，立即提供老婦飲水及麵包充飢，老婦飲水及吃麵包後，體力恢復不少，終於能與警方對話。但仍僅表示，自己姓吳，有一個兒子。警方憑藉者僅有的線索，以警政系統查詢，發現老婦並未被通報失蹤人口協尋，也就是家屬尚未報案，經進一步交叉比對，過濾上百筆資料，終於查出老婦身份，原來老婦姓吳，高齡83歲。吳婦的兒子接獲通知趕到石牌所，見到母親時熱淚盈眶，自稱從早上找到晚上，均無所獲，還好警方通知尋獲，一聽到警方轉述母親忘記自己名字，卻記得兒子名字，頓覺百感交集。吳男表示母親平時與自己住在北投，因失智症的緣故總是往外跑，早上說是跟鄰居到樓下運動後跑出門，就不知道要回家，當天晚上被警方尋獲，感謝警方及時救援，讓母子團聚。

北投分局呼籲，家中如有失智長者，應在長者身上配戴防水卡片，寫上家屬聯繫資訊，或將家屬聯繫電話縫在衣服上，亦可至社會局或老人服務中心申請「愛心手鍊」，以利旁人或警方協助順利返家；若不幸走失，請儘速報警協尋，以免憾事發生。