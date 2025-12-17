失智老婦搭車驚魂記 中興暖警貼心護送返家

中興暖警熱心護送失智迷途鞏姓老嫗返家。(圖：警方提供)

▲中興暖警熱心護送失智迷途鞏姓老嫗返家。(圖：警方提供)

南投中興警分局府西派出所警員陳弘霖日昨執行備勤勤務時，接獲總達客運司機報案處理一件為民服務案件，順利將一名七十六歲失智迷途鞏姓老嫗平安載送返家，展現警方為民服務的積極精神。

據悉，該名七十六歲鞏姓老嫗稍早自草屯市區搭乘客運，但對於司機詢問欲前往之目的地及相關身分資訊，皆無法清楚回應，疑似有失智情形，司機考量其安全，遂請警方協助處理。員警到場後耐心詢問老嫗姓名、住址等基本資料，惟其均無法完整表達，所幸在老嫗身上發現一張寫有聯絡電話的紙條，員警立即撥打電話聯繫，確認為其兒子，並順利得知老嫗住家地址。隨後由員警駕駛巡邏車，將老嫗安全載返家中交由家屬照護。老嫗及其兒子對警方與客運司機的熱心協助深表感激。

中興警分局長梁獻堂表示，家中若有失智或記憶力退化的長者，建議隨身攜帶聯絡資訊、配戴識別手環，或在衣物、隨身物品中放置緊急聯絡方式，以利在走失或發生狀況時，警方與熱心民眾能迅速聯繫家屬。警方也呼籲民眾若發現疑似迷途或需要協助的長者，請即時通報警方，共同守護長者安全。