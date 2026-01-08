失智老婦街頭徘徊 警巡邏發現阻止憾事發生

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】一名年邁婦人日前在雲林縣麥寮鄉街頭迷途，獨自走入車道中央，所幸警方巡邏即時發現並介入處置，成功避免可能發生的交通意外，事件也凸顯偏鄉高齡照護與失智安全議題。

臺西分局橋頭派出所表示，事發於上午9時許，員警巡經施厝一街時，發現該名老婦人行走於道路中央，對來車毫無警覺，現場狀況相當危險。警方立即將人帶離車道，並耐心安撫情緒。

警方查證過程中發現，老婦人語意表達不清，無法說明住處與家人聯絡方式。經比對資料與地方協助，確認其身分後通知家屬前來。家屬表示，老婦人近期返回老家居住，當天外出拜拜後迷失方向，未能自行返家。

在家屬到場前，警方先行將老婦人安置於派出所內休息，確保其安全無虞，隨後由家屬接回照顧。家屬對警方及時發現、妥善照顧表達感謝，也坦言未料短暫外出會發生意外狀況。

臺西分局指出，隨著高齡人口增加，失智或記憶障礙長者走失案件逐年增加，第一線巡邏人員的即時判斷與處置，對防止事故發生至關重要。（照片／臺西分局提供）