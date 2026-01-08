失智老婦遭鄰居伸狼爪！辯「檢查乳癌」 男子判刑1年

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

高雄鳳山一名失智老婦遭鄰居欺辱，全程被兒子以遠端監控錄下，成為鐵證！這名74歲洪姓老翁是趁婦人兒子不在家時，進入老婦家中要求交往，遭拒後竟強行猥褻，掏出生殖器並強拉老婦的手到自己跨下。高雄地院日前依強制猥褻罪，判洪翁1年刑期。

74歲洪姓老翁趁婦人兒子不在家，進入老婦家中要求交往，遭拒後又強行猥褻。法院依強制猥褻罪判洪翁1年刑期。（示意圖／Unsplash）

判決書指出，洪姓老翁去年7月9日下午登門，開口詢問老婦「你要讓我交（女友）嗎？」老婦拒絕後，他竟對老婦上下其手，不僅將手伸進老婦衣服內撫摸，更脫下自己褲子，拉著老婦的手搓揉，殊不知一切被遠端監控錄下。

廣告 廣告

法院開庭時，洪翁還硬稱是關心對方身體「好心幫她檢查乳癌」，難認有反省自身行為之不當，法官審酌他坦承犯行，且有調解意願，但老婦兒子不願調解，日前以強制猥褻罪判老翁有期徒刑1年，全案仍可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

更多FTNN新聞網報導

快訊／朱學恒出獄了！強吻鍾沛君被判刑 今「爆瘦一圈」提前出獄

雙和醫院爆狼醫性騷！女醫師淚控院方「態度拖延、輕懲」 勞動部要求新北市府速查：最高罰100萬元

雙和醫院傳狼醫！多名女醫師控「遭磨蹭、捏後頸」 院方回應了

