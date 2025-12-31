失智老翁出門失蹤10天 彰化排水道尋獲遺體

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）74歲陳姓老翁10天前出門後下落不明，家屬報警協尋都無所獲，有民眾29日發現陳姓老翁倒臥在彰化市彰泰三街排水道，員警到場後確認已無生命跡象，家屬到場時痛哭失聲。

彰化縣警察局彰化分局1名員警今天接受媒體聯訪時說，患有失智症的陳姓老翁12月20日晚上出門後就下落不明，家屬等不到老翁回家報警協尋，員警調閱監視器畫面發現，身穿米色外套的陳姓老翁離家後，沿福馬街步行到茄苳路2段，再往和美方向前進後失蹤。

警方指出，包括彰化分局、和美分局及義消等單位都出動尋人，台灣偵搜犬協會也出動2隻搜救犬，前往荒地、果園及樹叢搜尋但都無所獲。

警方表示，有民眾29日報案指在彰化市彰泰三街排水道，有人倒臥在水道內，警消獲報前往現場依照衣物等特徵確認是陳姓老翁，但老翁已無呼吸心跳，家屬接獲通知到場確認身分無誤，當場痛哭失聲，在警方協助下領回遺體處理後事。（編輯：李淑華）1141231