失智老翁迷途掉落深溝 布袋員警漏夜搜尋終於找到送醫

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】義竹鄉一名老翁於前日下午自行外出後未返回住處，家屬於傍晚向警方通報失蹤。

嘉義縣警察局布袋分局義竹聯合所巡佐林建江、警員林建勛據報漏夜與熱心民眾及家屬展開搜尋行動。翌日清晨巡至義竹鄉某道路時，發現該男子摔落於路旁深約兩米的排水溝內，所幸生命徵象穩定，焦急的家屬也在趕到協助。

員警立即通報119救護，因溝渠較深、且地形不易施救，警方與救護人員共同下至溝內固定傷者後合力抬上路面。男子手臂及額頭有擦挫傷，經初步處置後由救護車送往醫院進一步治療。家屬對於警方整夜未眠的尋找、並在現場積極協助救援的態度，深表感謝，肯定員警充分展現「人民保姆」的精神。

廣告 廣告

布袋分局長林明韋也特別提醒，家中若有失智或年長者，家屬應加強照護並妥善保管鑰匙、門禁卡等物品，避免獨自外出；同時可善用「手鍊、防走失貼紙」等預防措施，或申請「長者關懷訪視」服務，以降低走失風險，保障自身與家人安全。

圖：義竹鄉一名老翁於前日下午自行外出後未返回住處，家屬於傍晚向警方通報失蹤，所幸員警與家屬及熱心民眾漏夜搜尋終於在大排水溝裡尋獲送醫。（照片嘉義縣警局布袋分局提供）