失智親友不想外出？先從居家活動開始！照顧者必知「循序漸進」適應心法

外出對失智者來說其實十分重要，把外出和熟悉的需求或愉快的經驗結合，不僅能降低抗拒，還能讓外出有意義，這樣的安排，能幫助家人把「出門」從壓力轉化成自然的日常。《優活健康網》特選此篇，整理3個關鍵重點，並提供真實情境的案例示範，讓民眾看到如何在居家活動中累積安全感，更能馬上把方法運用在自己家人的照顧裡。











在照顧失智家人的過程中，不少人有相同經驗：在家裡的安排都能掌握和配合，但如果要外出，家人會出現抗拒、不安，甚至情緒失控。這種情況可能是家人對於環境的不熟悉感，而容易引起焦慮、拒絕配合。

廣告 廣告

不過，外出對失智者來說其實十分重要！除了能活動身體、接觸陽光，能接觸人群有新的社交互動，也能有助於延緩退化；只是這個過程不能急，照顧者必須掌握「循序漸進」的技巧。





居家活動：先在熟悉環境建立節奏



在家中安排行程的核心，不是數量多或時間長，而是每天能固定做一點，並且涵蓋身體活動、認知刺激與情緒安定。這樣能讓家人維持參與感，也能延緩退化。重點在於選擇簡單、熟悉、容易完成的活動，讓家人獲得「我還能做到」的信心。當他在家中建立起穩定的生活節奏，就為後續走向社區打下基礎。

案例示範

早晨時，照顧者可以說：「來，我們一起轉轉脖子，手臂伸一伸，會舒服很多。」午後澆花時，換成：「幫我看看這盆花是不是缺水了？」讓他在小任務裡感受到自己仍然重要。傍晚時播放懷舊音樂，可問：「這首歌是不是你年輕時常唱的？」透過回憶連結，讓一天在愉快氛圍中收尾。





鄰里擴展：從小範圍到生活化的外出



當家人在家中的活動已經穩定，就能嘗試把活動範圍往外擴大。引導原則是「由近到遠、由短到長」，讓他一步步建立熟悉感。把外出和熟悉的需求或愉快的經驗結合，不僅能降低抗拒，還能讓外出有意義。這樣的安排，能幫助家人把「出門」從壓力轉化成自然的日常。

案例示範

在門口徘徊時可引導：「你種的花，今天開得好漂亮，我們到門口看看」、「巷口新開了一家麵攤，我們一起去買」，或是想引導去市場，則換成：「你陪我去買點菜，回來我煮你愛吃的滷味。」透過這些說法，凸顯外出是生活的一部分，而不是突如其來的要求。





日照中心：半天體驗開始、善用正面互動



日照中心能提供活動與社交，是許多照顧者期待的安排，要讓失智者接受，關鍵在於「建立安全感」與「留下正面印象」。

透過上述居家活動的漸進性安排，日照中心也可與中心人員討論，安排從半天、一週少少天數開始嘗試，挑選他比較喜歡的活動，例如音樂、體操或繪畫，讓他在熟悉的經驗中降低不安。而最重要的是，在參加後給予正面回饋，將日照中心和愉快經驗連結起來。

案例示範

第一次準備帶到日照中心時，可說：「我們來看看這裡有什麼有趣的活動。」，離開時告知失智家人你何時會來接，在帶回家的路上可交流日照中心的活動、稱讚：「老師有說你唱歌很好聽」、「你去上課我去上班，我們各自都很努力」，這些引導可降低失智家人的抗拒，提高對日照中心的接受度。





循序漸進的小技巧，累積每天的安心



照顧失智家人，如何讓他們「願意參與」是一大挑戰！很多時候，一句話的說法、一個漸進的步驟，會比硬性的安排更有效。從居家開始建立規律，讓他們每天都有「我還能做到」的感覺；再慢慢走向社區，把外出和生活連結起來；最後透過半天體驗與正面回饋，讓日照中心變成一個值得期待的地方。

這是一條需要耐心的路線，不會一夜之間完成，但每一次小小的成功都會累積成未來的穩定。最重要的是，照顧者也能在這樣的過程中減少衝突，獲得更多喘息的空間。

（本文獲愛長照授權轉載，原文為：如何引導失智症家人安心外出？循序漸進的適應心法）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

失智症新藥誰能用？「樂意保、欣智樂」差在哪？使用條件一次看

《優活問問》失智症新藥誰能用？花百萬治療值得嗎？醫建議先想1件事



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為失智親友不想外出？先從居家活動開始！照顧者必知「循序漸進」適應心法