失智長者困ATM前 警民連心協助取回

圖說：臺北市大安分局和平東路派出所員警黃孟翔、梁翔語。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前大安區尖峰時段，一名八旬長者佇立於ATM前，不停徘徊且神色緊張，在人群中顯得特別突兀，不少民眾為此停下腳步並上前關心，卻無功而返，有民眾靈機一動，引導其至附近派出所求救。

大安分局和平東路派出所員警黃孟翔、梁翔語從民眾手中接手該名長者並耐心溝通後，了解該民長者患有重聽且輕微失智，疑似因提款後忘記取卡，銀行基於安全機制，將提款卡自動收回而不知所措，雖員警立即聯繫銀行說明情況，確保帳戶安全無虞，仍然無法聯繫上其家屬協助返家。

返家過程一度卡關，正當員警焦急之際，家屬也因發現其獨自外出不知去向，擔心其安危，正四處致電各派出所尋找，巧合的是，家屬恰好打進和平東路派出所，使雙方順利取得聯繫，在警民接力協助下，老翁最終平安與家人團聚，為這場意外畫上暖心句點，警方亦再次呼籲，留意周遭環境，多一份關心少一份擔心。