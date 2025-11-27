失智長者超商迷途 信義警熱心助團圓

圖說：臺北市信義分局吳興街派出所警員沈郁雯、副所長黃建生、警員徐綸。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局吳興街派出所日前接獲民眾通報，稱轄內莊敬路一帶某超商內，有疑似失智長者需要警方協助。

副所長黃建生與警員沈郁雯、徐綸到場查處時，發現一名張姓老嫗因記不清住處及家屬資訊而神情徬徨，自述從桃園中壢搭計程車北上，原想前往信義區探望女兒，卻因女兒已出國且未事先聯繫，導致無法取得聯絡，警方耐心安撫並細心詢問後，終於成功聯繫家屬，協助其平安返家，家屬對警方熱心深表感謝。

信義分局提醒，家中若有年長或失智親人，可向社政機關申請防走失手鍊或佩戴定位裝置，以利警方或民眾第一時間提供協助及辨識。