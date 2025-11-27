失智長者超商迷途 信義警熱心助團圓
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局吳興街派出所日前接獲民眾通報，稱轄內莊敬路一帶某超商內，有疑似失智長者需要警方協助。
副所長黃建生與警員沈郁雯、徐綸到場查處時，發現一名張姓老嫗因記不清住處及家屬資訊而神情徬徨，自述從桃園中壢搭計程車北上，原想前往信義區探望女兒，卻因女兒已出國且未事先聯繫，導致無法取得聯絡，警方耐心安撫並細心詢問後，終於成功聯繫家屬，協助其平安返家，家屬對警方熱心深表感謝。
信義分局提醒，家中若有年長或失智親人，可向社政機關申請防走失手鍊或佩戴定位裝置，以利警方或民眾第一時間提供協助及辨識。
其他人也在看
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 52 分鐘前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 12 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 23 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課
即時中心／劉朝陽報導香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。民視 ・ 3 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 2 小時前
影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。中天新聞網 ・ 35 分鐘前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 1 天前