失智長輩過年壓力大！醫籲：拜年「別考記憶力」、探訪要錯開

農曆春節將至，醫師提醒，春節團聚環境熱鬧，對失智症長輩可能產生壓力，親友拜年時應主動介紹自己、錯開探訪時間，避免多人聚集造成過度刺激；且春節是走失高峰期，寒冬走失風險更高，家屬應在每天出門前拍下長輩照片，配置緊急聯絡卡或衛星定位輔具，外出務必陪同，確保安全。

衛福部胸腔病院副院長、台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫對長者及慢性病患者的呼吸道、心血管健康構成威脅，除了應正確保暖，加強頭頸、四肢保暖，起床先在床上暖身再下床，避免低溫造成血管收縮，進出公眾場所也應落實戴口罩、勤洗手，並提早接種疫苗預防重症。

張自強指出，春節是走失高峰期，尤其寒冬走失風險更高，提醒家屬應於每日出門前，拍下長輩照片，並在衣服配置緊急聯絡卡或衛星定位輔具，外出時家人務必陪同，確保長輩安全。

對於失智長輩來說，春節團聚環境熱鬧，可能產生壓力。張自強提醒，親友拜年時應主動介紹自己，不要讓長輩猜、考驗記憶，避免長輩產生挫折與焦慮；也建議親友錯開探訪時間，避免多人同時聚集造成過度刺激。談話時，也可避開年終獎金、婚姻狀況、人生規劃等私密議題，營造輕鬆的團聚氛圍。若長輩出現不安，應引導至安靜空間由熟識者陪伴。

另外，張自強也指出，大掃除是最佳的「賦能運動」，可以鼓勵長輩參與簡單的家務，如掃地、抹桌子，能促進身體活動量、維持肌力與手眼協調；透過除舊佈新如寫春聯、貼窗花，也能喚起懷舊情懷，讓長輩感受到對家庭的貢獻與自身價值。大掃除時，家人也應同步檢視居家安全，確保地板防滑、照明充足及家具邊角安全，打造友善的居家環境。

