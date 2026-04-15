失智防治跨界論壇 多領域專家共同探討

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記者孫建屏／高雄報導

由全球健康發展協會、紐約北方醫學中心及高雄榮民總醫院共同主辦的「2026失智防治與逆齡醫學跨界論壇」，日前在高雄榮民總醫院舉行，活動匯聚醫學、營養、產業與傳統醫學等多領域專家，全面探討失智症預防、診斷與照護的新方向。

論壇以「智匯健康－腦力長青」為主題，呼籲社會正視人口老化與失智症年輕化的挑戰，內容兼顧臨床與生活應用，除了由高雄榮總副院長林育德、高齡醫學中心主任周明岳、高齡整合照護科主任梁志光、營養室主任石婷雯等人，探討失智症診斷與治療、衰老與肌少症、行動力下降與大腦功能退化、抗氧化食物與均衡營養等觀點外，國際醫學科學基金會副院長吳啟裕博士亦解析生技產業在新藥研發、數位醫療與精準醫學上的努力，強調科技創新將助力早期篩檢與個人化治療。

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此外，高雄榮總傳統醫學科前主任邱鎮添以〈傳統的衰老研究〉為題，從中醫理論出發，探討人體老化的內在機制，提供另一種理解身體變化的角度。紐約北方醫學中心顧問醫師藍士哲中醫師則以〈結構觀點預防失智症〉，提出身體結構、姿勢與神經系統之間的關聯，為預防醫學開啟新的思考方向。

論壇亦安排「產業分享」環節，邀請相關企業與專家交流，期望建立醫療與產業間的合作橋梁，透過資源整合和經驗交流，推動更具實用性的健康照護模式，讓研究成果能夠更快轉化為實際應用。

全球健康發展協會理事長張宏泰醫師指出，本次論壇的價值在於跨領域知識的交流，期望喚起社會對健康老化的重視，並將「預防」落實於日常生活。主辦單位也計畫在各縣市持續推動，讓「腦力長青」成為全民可實現的生活目標。論壇獲得醫療專業人員廣泛迴響，展現臺灣在失智防治與健康產業上的新契機。