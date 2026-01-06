失智阿公坐輪椅曬太陽 突起身「1句話」網飆淚：沒有忘記愛

記者施春美／台北報導

台灣已是超高齡化社會，失智議題極為迫切。一名網友在社群平台示，她就學期間都是阿公接送，阿公失智後，某天她推阿公曬太陽，阿公在得知當時是下午4點時，突然急著從輪椅起來，並說要去接孫女（即網友）下課。女網友瞬間泣不成聲。該文有3.6萬人按讚，有網友表示，「失智症患忘記了很多事情，就是沒有忘記愛。」

一名女網友昨(5日)在Threads貼文表示，她從小是祖父母帶大的，即從她上幼稚園到高中畢業，每天都是阿公接送。 5年前，阿公的失智症惡化，思緒紊亂。某天下午，原PO推阿公去中庭曬太陽，阿公突然問「現在幾點？」原PO回答「下午4點」。阿公突然急地想要從輪椅起來並說，「我要快點去接○ ○ ○（原PO的名字）下課。此時，站在阿公面前的原PO泣不成聲。

原PO表示，她與阿公的感情很深，那天她泣不成聲的原因，一部分是因為難過阿公忘記她，一部分是開心阿公還記得她。

由於貼文真摯動人，吸引3.7萬人按讚，266則留言。網友都被濃厚的祖孫情深深感動。一名網友就表示，即使原PO的阿公已經失智，但仍記得要去接年幼的原PO放學。「阿公在記憶中無限重複著牽妳小手放學那段甜蜜時光，也是失智症患者的一種幸福，忘記了很多事情，就是沒有忘記愛。」

另一名網友也表示，他也是被外公帶大的小孩，後來其阿公嚴重失智並臥床失能，但仍記得平日要帶他一起去上班，週六要帶我去圖書館。一名網友則分享，其阿嬤失智後也是到傍晚，就跟社區保全嚷著說，要出去接幼稚園的他放學。

有網友表示，「失智的人活在他們內心裡感受最多愛的時間裡。」不少網友直呼，原本看著網路短片開心大笑，看到這則溫馨祖孫情立即「秒噴淚」，直呼「妳的阿公從潛意識裏就愛著你，忘記自己，也不忘記妳。」

