失智阿嬤誤飲農藥一度命危 連續性靜脈血液透析過濾術成功救回

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名73歲女患者，因家中農藥以寶特瓶分裝，事發當日因口渴，誤以為是茶飲而大口喝下，導致嚴重有機磷中毒。衛生福利部南投醫院指出，該患者本身為末期腎臟病需定期接受腹膜透析治療，且患有失智症，病況一度危急。經急診、腎臟科及加護病房團隊啟動緊急毒藥物處置，腎臟科醫師葉哲廷與團隊運用「連續性靜脈血液透析過濾術（CVVHDF）」穩定生命徵象，並結合神經內科、復健科與身心科團隊照護，患者目前已成功脫離呼吸器，意識恢復清醒，順利準備出院。

連續性靜脈血液透析過濾術用於急重症 即時救援成功

葉哲廷醫師表示，患者抵達急診時已出現典型的有機磷中毒症狀，包括意識不清、心搏過緩，以及呼吸道分泌物急劇增加。然而，棘手的是該患者為末期腎臟病患，原本使用的腹膜透析已無法應付當下嚴重的代謝性酸中毒與不穩定的血流動力學。考量患者中毒後併發休克與乳酸中毒，且有機磷中毒可能伴隨癲癇發作，醫療團隊果斷將透析模式轉換為更為精密的「連續性靜脈血液透析過濾術」。這項技術常用於急重症患者，能以溫和且連續的方式清除體內毒素與矯正酸中毒，同時避免傳統血液透析可能造成的血壓波動。經過加護病房數日的搶救與抗癲癇藥物治療，患者生命徵象終於穩定。

有機磷中毒引發呼吸肌無力 拔除呼吸管後需復健強化肌力

有機磷中毒不僅有急性致死風險，還可能引發「中間期症候群（intermediate syndrome)），導致呼吸肌無力。因此，在患者成功拔除呼吸管後，南投醫院立即會診復健科進行床邊復健，強化因中毒及臥床導致的肌肉無力，協助患者找回生活自理能力。此外，考量患者有失智症及誤食造成的驚嚇，神經內科以及身心科醫師也同步介入，評估其認知狀況與情緒反應，提供全方位的身心支持。

勿使用寶特瓶和食器分裝農藥 並應放置妥當避免老幼誤食

南投醫院洪弘昌院長特別呼籲民眾，千萬不要使用寶特瓶或食品容器分裝農藥，應保留原包裝並上鎖放置於兒童與失智長者無法取得處。若不幸發生誤食，應立即持農藥瓶罐就醫，縮短醫療團隊辨識毒物成分的時間，爭取黃金搶救機會。

