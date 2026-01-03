失智非只能靠藥物 土城長庚醫師揭護腦關鍵運動

（記者陳志仁／新北報導）隨著失智症新藥陸續問世，臨床治療出現新契機；但專家提醒，失智症屬神經退化性疾病，單靠藥物難以逆轉病程，若能從日常生活提早預防，對延緩腦部老化與降低失智風險更具實質助益。

近年研究顯示，「身心運動」對大腦健康的保護效果超乎想像；土城長庚醫院風濕過敏科主治醫師李蒔青指出，規律進行氣功、瑜珈、太極拳或正念冥想等溫和型運動，不僅有助於放鬆身心，亦能透過調節關鍵蛋白質，達到延緩腦部退化的效果。

2025年4月，長庚醫療團隊於國際期刊《Healthcare》發表大型系統性統合分析，整合全球89篇隨機對照試驗研究，結果顯示，規律運動可有效提升「腦源性神經營養因子」（Brain-Derived Neurotrophic Factor，BDNF）；BDNF是神經細胞生長、修復與建立神經連結的重要關鍵，與記憶、學習及思考能力密切相關，研究更發現，相較於高強度運動，溫和型身心運動對BDNF的提升效果最為顯著，平均可增加3至5倍。

除促進BDNF生成外，身心運動亦有助於降低體內慢性發炎反應；研究指出，這類運動可減少介白素-6（IL-6）等發炎因子濃度，避免長期慢性發炎對代謝、心血管及神經系統造成負擔，被視為目前科學證據相對完整、且安全性高的護腦生活策略。

李蒔青提醒，失智症雖多見於高齡族群，但隨著久坐、三高與代謝異常盛行，血管性失智已有年輕化趨勢，相較跑步或重訓，氣功、瑜珈與正念冥想動作溫和、受傷風險低，更容易長期維持；此外，均衡飲食、規律作息與妥善控制慢性病同樣關鍵，若家中長輩出現記憶力明顯退步等警訊，應及早就醫評估，把握治療時機。

