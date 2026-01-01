失智風險不全然是命中注定 專家教你後天關鍵預防策略

【健康醫療網／編輯部整理】根據研究指出，最常見的失智症類型——阿茲海默症，其實大多數病例並不具高度遺傳性，只有少數帶有特定基因突變的患者，才會出現所謂的「早發型阿茲海默症」，發病年齡通常低於65歲，且相對罕見。至於更普遍的老年期阿茲海默症，雖然目前已知有些基因變異會提高罹病機率，但這並不等於一定會得病。其他類型的失智症，例如：路易氏體失智症、額顳葉型失智症等，也有類似情況。振興醫院精神醫學部主治醫師陳以琳說，雖然失智症與遺傳有關，但更關鍵的影響因素，其實來自後天環境與生活習慣。

有45%的失智症風險來自後天可控因素 切勿長期忽視

陳以琳醫師提到，根據國際權威期刊推估，多達45%的失智症風險來自14項可控制的後天因素，這些因素並不會在短期內立即導致失智症，但長期忽視卻可能悄悄埋下病根。

一、早年教育程度不足：教育程度低或是認知儲備不足

二、聽力缺損：聽力障礙或失聰

三、腦部創傷：外力造成的腦部損傷

四、高血壓：居家血壓值高於130／80毫米汞柱或在醫療院所測量血壓高於140／90毫米汞柱

五、飲酒過量：一個單位的酒，約等於10公克的純酒精量，建議成年男性飲酒每日不超過2單位，成年女性飲酒每日不超過1單位

六、肥胖：國民健康署建議我國成人BMI應維持在18.5（kg/㎡）至24（kg/㎡）之間，其計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方

七、吸菸：吸菸是失智的危險因子，包含吸菸或暴露於二手菸

八、憂鬱症：憂鬱症會影響認知功能，增加失智症風險，建議及時就醫治療

九、缺乏社交：積極參與社交活動，有助於維護心理健康，降低失智症風險

十、缺乏運動：規律運動，有助於增強認知功能，降低失智症風險

十一、糖尿病：控制血糖，有助於降低失智症的發生率。

十二、空氣汙染：暴露在空氣污染的環境中，會提高失智症風險。

十三、高膽固醇：膽固醇過高可能會引發失智症

十四、晚年視力喪失：高齡者面臨視力退化，甚至喪失視力，進而造成失智症

長期維持心血管健康可降低失智症風險 馬上開始都不算遲

研究顯示，長期維持心血管健康的生活型態，例如：不吸菸、維持理想體重、規律運動、健康飲食、血壓、血脂及血糖控制良好，可明顯降低血管型失智的風險。而針對阿茲海默症，更需長期累積健康習慣，大約7至15年持續遵守上述守則，才可能獲得風險降低的效果。

陳以琳醫師強調，就算已年過60歲也別氣餒，以戒菸為例，即便此時才開始戒菸，只要持續4年以上，就能降低罹患失智症的風險，同時也保護家人遠離二手菸的危害。其他風險因素如憂鬱症、聽力損失、社交孤立等，若能積極介入治療與改善，同樣能有效延緩或預防失智症。

原文出處：振興醫訊

