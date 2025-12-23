失智、巴金森和體重有關？年紀大想預防神經退化性疾病 這體型最好

有些人認為瘦代表健康長壽；但也有人覺得年紀大了，應該豐腴一點才有「福氣」。究竟年紀大該維持清瘦，還是讓自己「有點肉」比較好？對此，家醫科醫師陳欣湄指出，若想要預防失智症與巴金森氏症，體重太輕恐怕不是好事。

預防失智、巴金森氏症 營養不良與胰島素阻抗是殺手

「媽媽太瘦了，應該補一點才健康吧？」、「不是說瘦一點才會長壽嗎？」這樣的爭論，在診間並不陌生。面對年紀漸長的父母，子女與長輩之間常因體重觀念出現分歧：一方擔心太瘦不健康，一方則相信瘦才是養生。但到底，年老之後應該維持清瘦，還是讓自己胖一點比較好？

陳欣湄以臨床經驗與研究指出，從預防失智與巴金森氏症的角度來看，「太瘦」反而可能是不利因素。她引述一篇2021年探討神經退化性疾病的研究，指出影響失智症、巴金森氏症等疾病惡化與否，與個體的「體重與營養狀況」密切相關。研究發現，體重過輕（BMI＜18.5）或營養不良的狀態，會增加神經退化的風險；而胰島素阻抗（血糖控制異常或代謝症候群相關問題）也可能惡化病情。

研究更提到，當體重過輕甚至營養不良時，可能會破壞「腸—腦軸」（gut-brain axis）的健康。這是一個關聯腸道菌相與大腦功能的雙向調節系統，一旦受到干擾，可能會加速神經退化的進程。

預防神經退化性疾病怎麼吃？

那麼，從營養與體重的角度來看，年長者該如何調整生活方式？研究建議以下對神經健康有益的飲食原則，包括：

採行地中海飲食：強調大量蔬菜、水果、全穀類、橄欖油及豆類，適量攝取魚類與堅果，並減少紅肉與加工食品。 補充魚油：EPA與DHA有助降低發炎反應，保護腦部與神經功能。 維護腸道健康：透過攝取益生菌、高纖食物與適當的消化酵素，有助穩定腸道菌叢，進而支持腦部健康。

簡單來說，如果長輩希望預防神經退化，並非愈瘦愈好，適當的體重、充足的營養攝取、穩定的血糖代謝與良好的腸道環境，才是關鍵所在。陳欣湄提醒，若長者體重過低、食慾不佳或有慢性疾病導致營養吸收不良，建議應與醫療團隊討論對策，調整飲食內容與生活習慣。

她說：「年長之後，體重維持在健康範圍，有一點肉但不過胖，搭配營養均衡的飲食，是目前看來較有利於預防失智與巴金森氏症的方法。」

因此，下次若擔心家中長輩體重有點胖時，不妨先確認他們的BMI與飲食內容，如果沒有糖尿病、高血壓等代謝疾病，一點健康的脂肪，可能正是守護大腦的重要後盾。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳欣湄醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章