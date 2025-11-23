失智、癲癇患者注意！ 交通新制最快明年上路 一旦發病強制駕照審查

總統府日前公布《道路交通管理處罰條例》修正，監理機關可介接就醫和保險資料，駕駛人出現視障、失智、癲癇等疾病或發病，主動揪出潛在高風險駕駛，並要求駕照資格審查，未通過者將強制追回駕照，違規上路最重罰 6 萬元。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 為避免特殊疾病發病導致交通事故，總統府日前公布《道路交通管理處罰條例》修正，監理機關可介接就醫和保險資料，駕駛人出現視障、失智、癲癇等疾病或發病，將主動揪出潛在高風險駕駛，並要求駕照資格審查，未通過強制追回駕照，違規上路最重罰 6 萬元，目前交通部將研擬措施，力拚明年上半年上路。

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，並由總統府公布，明訂公路主管機關經查核汽車駕駛人患有視覺功能障礙、失智症、癲癇，或其他足以影響汽車駕駛之體格和體能變化情況，得洽請衛福部、勞動部、農業部、銓敘部、國防部等提供醫療和保險給付等相關資料，一旦有相關就醫和保險給付情況，將通知駕駛人限期重新辦理駕照資格審查，若未依期辦理審查，將逕行註銷駕照。

對此，交通部表示，相關新制的施行日期要等到配套完成後，才會由行政院令定施行日期，有關失智、癲癇和視障等監理介接醫療保險資料等配套正準備中，將努力以明年上半年實施為目標。

目前規劃監理單位可要求疑似發病的癲癇患者，限期 1—2 個月內複檢，若醫生判定不適合開車，須強制繳回駕照，未繳回可註銷駕照。若持已註銷駕照上路，則機車可罰 18,000 元到 36,000 元罰鍰，汽車可罰 36,000 元至 6 萬元罰鍰。若繳回駕照後，經醫生診斷超過兩年未發病，將可再重新考領駕照。

