失望性賣壓出籠 台股收盤暴跌691點！摜破2萬7 台積電重挫40元

台股週二收盤重挫691.19點，以26756.12點作收，摜破2萬7千點大關。陳品佑攝



投資人持續關注輝達即將公布財報，同時也靜待美國就業數據報告。美股4大指數週一皆收黑，台積電ADR下跌0.99%。台股今日（11/18）開低走低，甫開盤即大跌逾百點，電子權值股如台積電、聯發科紛紛走跌，早盤跌近400點，盤中指數一路下挫，尾盤已跌逾600點。終場重挫691.19點，以26756.12今日最低點作收，摜破2萬7千點大關，單日跌幅2.52%。

台積電昨收在1445元，今早以1435元開出，早盤最低跌25元至1420元。盤中賣壓沉重，股價持續走弱，尾盤又遭血洗，最後一盤湧進6,996張賣單。收盤重挫40元，以1405元作收，跌幅2.77%。單日成交張數達4萬1,949張。公司市值來到36.44兆元。

主要權值股大多下挫，聯發科跌近半根，股價收在1170元。緯穎跌逾5%，以4130元作收，智邦跌近8%，股價收在921元，為今日跌幅最高的3檔權值股。鴻海、富邦金、廣達、日月光投控皆跌逾2%，股價各以230元、89.5元、270元、215元作收。台達電跌了1.97%，收在898元。中華電、國泰金、兆豐金小挫；權值股僅中信金、聯電小幅收紅。

觀察各上市類股走勢，今日電傳金齊挫，傳產股如玻璃指數跌逾4%成重災區，水泥、紡織、機電、電纜、生化、化工、生醫、造紙、汽車指數皆跌逾2%，無一指數收紅。電子股包括電腦週邊、電通2族群跌逾3%，半導體、光電、網通、電零、其電指數皆跌逾2%，資服股小挫。金融股收盤跌了1%。

今日總成交值達6403.9億元，成交張數1027萬張。委買張數2358萬張，委賣張數1364萬張。

法人指出，聯準會鷹派言論再打擊市場信心，上週台股明顯修正，隔日卻無法迅速收復失土，為本波上漲以來罕見情形，顯見降息機率不斷走低，使得指數上漲力道遭受壓抑，台股短線難以擺脫區間整理，輝達將於本週20日亞股盤前發布財報，也引發觀望；不過寬鬆循環並未結束，待市場消化完12月利空之後，指數仍有望重啟漲勢。

