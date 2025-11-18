失望性賣壓出籠 台股收盤暴跌691點！摜破2萬7 台積電重挫40元
投資人持續關注輝達即將公布財報，同時也靜待美國就業數據報告。美股4大指數週一皆收黑，台積電ADR下跌0.99%。台股今日（11/18）開低走低，甫開盤即大跌逾百點，電子權值股如台積電、聯發科紛紛走跌，早盤跌近400點，盤中指數一路下挫，尾盤已跌逾600點。終場重挫691.19點，以26756.12今日最低點作收，摜破2萬7千點大關，單日跌幅2.52%。
台積電昨收在1445元，今早以1435元開出，早盤最低跌25元至1420元。盤中賣壓沉重，股價持續走弱，尾盤又遭血洗，最後一盤湧進6,996張賣單。收盤重挫40元，以1405元作收，跌幅2.77%。單日成交張數達4萬1,949張。公司市值來到36.44兆元。
主要權值股大多下挫，聯發科跌近半根，股價收在1170元。緯穎跌逾5%，以4130元作收，智邦跌近8%，股價收在921元，為今日跌幅最高的3檔權值股。鴻海、富邦金、廣達、日月光投控皆跌逾2%，股價各以230元、89.5元、270元、215元作收。台達電跌了1.97%，收在898元。中華電、國泰金、兆豐金小挫；權值股僅中信金、聯電小幅收紅。
觀察各上市類股走勢，今日電傳金齊挫，傳產股如玻璃指數跌逾4%成重災區，水泥、紡織、機電、電纜、生化、化工、生醫、造紙、汽車指數皆跌逾2%，無一指數收紅。電子股包括電腦週邊、電通2族群跌逾3%，半導體、光電、網通、電零、其電指數皆跌逾2%，資服股小挫。金融股收盤跌了1%。
今日總成交值達6403.9億元，成交張數1027萬張。委買張數2358萬張，委賣張數1364萬張。
法人指出，聯準會鷹派言論再打擊市場信心，上週台股明顯修正，隔日卻無法迅速收復失土，為本波上漲以來罕見情形，顯見降息機率不斷走低，使得指數上漲力道遭受壓抑，台股短線難以擺脫區間整理，輝達將於本週20日亞股盤前發布財報，也引發觀望；不過寬鬆循環並未結束，待市場消化完12月利空之後，指數仍有望重啟漲勢。
更多太報報導
傳台積電老臣羅唯仁「攜2奈米等先進製程機密」帶槍投靠？英特爾回應了
美股收黑、等待輝達財報 台股跌逾600點 失守2萬7！ 台積電跌至1410元
果真是輝達? 台積電最年輕前副總李文如換跑道 傳明天上任這職位
其他人也在看
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 1 天前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 2 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙
聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
雲豹能源慘跌剩不到百元...大手筆買回3000張庫藏股救市
雲豹能源（6869）14日董事會決議，啟動第3次庫藏股買回計畫，預計買回3,000張普通股，約占已發行股份2.18%，買回期間自今年11月14日起至2026年1月13日止，買回區間價格為每股新台幣170元。雲豹能源近期股價慘跌，過去曾高達330元的股價至今不到百元，公司難忍股價下挫，終於出手救市，股價今日小有起色，一度上漲4%後漲幅收斂。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
剩黃董在撐？華邦電出關第一天爆43萬張大量觸跌停 分析師：法人高檔獲利了結
記憶體族群走弱，華邦電（2344）今（18）日出關第一天，以66.5元上漲開出，隨後不到15分鐘迅速翻黑下跌，盤中跌幅擴大一度亮綠燈觸跌停，終場收在61.4元，成交量高達46萬張，成交金額逾287億元；南亞科（2408）下跌3.6%，收160.5元。力積電（6770）則逆勢上漲引人注目。對此，分析師表示，南亞科及華邦電高檔承壓，恐是主力作手高檔獲利了結。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
再減2.3萬股民！00929「連3升」配0.09元今最後買進日 這檔ETF年化配息率飆9%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月月配、受益人數逾56萬的高息ETF復華台灣科技優息（00929），昨（17）日公告最新配息每受益權單位實際配發金額為0.09元...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
前三季獲利出爐！生技股排行洗牌 6悍將閃亮
生技股前三季獲利出爐，有六家公司賺逾一股本，優於去年同期；保瑞每股稅後純益（EPS）以21.34元持續稱王，晶碩、美時分別達15.38、13.82元緊跟在後。前三季生技股EPS前十強排行大洗牌，藥華藥、大學光、生展入列，精華、軒郁、達爾膚則跌出榜外。工商時報 ・ 1 天前