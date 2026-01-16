失業不斷學路 新北加碼補助勞工子女就學生活扶助

（記者陳志仁／新北報導）非自願離職失業勞工請留意，新北市政府勞工局提醒，家中若有子女就讀國內私立大專校院，並已向勞動部申請「114-1學期失業勞工子女就學補助」；此外，審核通過者，可再申請新北市生活扶助金，最高可補助9,800元，申請期限至2月9日止。

勞工局局長陳瑞嘉指出，勞動部補助金額最高為2萬6,000元，新北市再加碼生活扶助金，合計補助最高可達3萬5,800元，盼能減輕非自願離職勞工在子女就學期間的經濟壓力，避免因失業影響子女求學權益。

為協助失業勞工順利銜接補助措施，新北市政府勞工局每年9月即會主動輔導符合資格、並已核付失業給付或職業訓練生活津貼的勞工，先向勞動部申請子女就學補助；經勞動部勾稽比對後，通常於同年12月寄發審核結果通知，勞工局隨後加碼提供生活扶助金，分擔家庭負擔。

勞工局說，申請程序相對簡便，僅需填寫申請書與領據，並檢附勞動部審核結果通知單、戶口名簿、114-1學期註明明細的學費收據、存摺影本等文件即可提出申請；另提醒，勞動部「失業勞工子女就學補助方案」與教育部「行政院減免學雜費」僅能擇一申請，若已繳回教育部補助款，須另檢附補繳收據影本。

勞工局表示，相關申請簡章與表格，可至市府行政大樓1樓西側服務台、7樓勞工局、各區公所及9個公立就業服務站索取，亦可至「新北勞動雲」下載；若錯過勞動部申請期間，但符合資格的新近非自願離職失業勞工，亦可致電2960-3456轉分機6312勞工局組織科洽詢。

