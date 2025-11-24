失業不求職繼續買毒！單親櫃姐狠弒2子女 最終判決出爐

新北市蘇姓女子2024年5月在汽車旅館狠殺兒女遭判無期徒刑、終身褫奪公權，全案於今日定讞。（圖／本刊資料照）

新北市去年發生狠母弒子案，有吸毒習慣的蘇姓女子於汽車旅館內把僅有9歲大的女兒以及6歲的的兒子殺害。新北地院國民法官審理後，於今年5月判處蘇女無期徒刑。上訴二審後，於8月遭到高院駁回，上訴三審後，最高法院於今日再度駁回，全案定讞。

蘇女過去為單親母親，靠著櫃姐一職獨力撫養一雙兒女，似乎是因為不堪生活壓力龐大，最終於2024年5月14日上午7時許犯下此案。案發當天，蘇女先把安眠藥混入水中並餵食給兒女，再用棉被包裹女兒、枕頭覆蓋其面部後再以手掐住頸部，導致其窒息而死，並用相同手法再度弒子。犯案以後，蘇女曾試圖自殺但未遂，事後因為友人前往汽車旅館探視後全案才曝光。

廣告 廣告

新北地院國民法官審理以後，認為蘇女違背子女信任與依賴殺死子女，嚴重違背身為母親應有的責任，並且於17歲開始就施用毒品，明知心情低落施用毒品會精神恍惚，卻於旅館和子女相處期間，施用毒品放任心情更加低落，導致悲劇發生。

國民法官考量蘇女坦承犯行且無前科，曾在百貨公司當櫃姐，年收約為50萬元，因為失業後未積極求職，但仍有錢購入毒品，顯見被告並非因為經濟上的窮困而犯行，一審依照成年人故意殺害兒童罪，判處蘇女無期徒刑、褫奪公權終身。蘇女上訴至二審、三審均被駁回，全案於今日定讞。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令