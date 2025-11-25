失業兒藏亡母亁屍！男扮女裝詐領百萬福利金

▲義大利82歲老婦人格拉齊耶拉（左）過世後，兒子（右）竟男扮女裝冒充其身分，詐領退休金。（圖／翻攝X）

[NOWnews今日新聞] 義大利爆出離譜的詐領退休金案件，82歲老太太早在三年前就過世，但兒子卻將遺體藏在家中，化妝、帶假髮「男扮女裝」扮成母親，每年靠詐領父親撫恤金、家族房地產等的收益，高達5.3萬歐元（約新台幣192萬元）。

據每日郵報、義大利晚郵報報導，這名盜領母親退休金的男子是56歲的失業男護理師，他的母親格拉齊埃拉·達洛格里奧（Graziella Dall'Oglio）在2022年過世，享年82歲，但她的兒子沒有向任何人申報母親的死訊，卻用床單包住遺體塞進睡袋，藏在屋內，至今已長達三年多時間。

隨後，他就打扮成自己母親過去的模樣，修剪相同的短髮髮型、塗上口紅、粉底，穿著70年代風格的印花襯衫，戴著一串珍珠項鍊與一對老式的夾式耳環。

這起離譜事件會被揭發，是因為他本月初又打扮成已故母親，到政府戶籍部門，自稱是格拉齊埃拉·達洛格里奧要更新身分證。但工作人員發現這名「女性」有些奇怪，包括脖子非常粗壯、聲音低沉、皺紋也不正常，手上的皮膚看起來不像85歲的老婦人。因此向上級匯報，上級也通知了市長與當地警方，經過老婦人的舊照片比對，他們才發現男子3年來假扮母親的真相。

報導稱，兒子冒充母親的身份，憑藉領取母親的養老金、已故丈夫的遺囑撫恤金，以及家族三套房屋、地產，每年可獲得約 53,000 歐元（約192萬台幣）的收入。

當地警方在兩週後，再次叫來扮裝後的男子，當場拆穿他的偽裝，並取得搜查男子住所的許可，在他家中的洗衣房內發現已經明顯木乃伊化的母親遺體，很可能是自然死亡，但仍送往當地醫院的太平間進行屍檢做確定，該男子則因涉嫌非法藏匿屍體和騙取福利金正在接受調查。

Unemployed son, 56, 'dressed as his late mother to claim her pension while her body was hidden at home'

