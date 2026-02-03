失業勞工子女就學最高補助6萬2400元 2/3起受理申請

為減輕非自願離職失業勞工的子女就學負擔，勞動部114學年度第2學期失業勞工子女就學補助今(3)日開始申請。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕為減輕非自願離職失業勞工的子女就學負擔，下學期(114學年度第2學期)的就學補助今(3)日開始申請，勞動部為了讓更多失業勞工可獲得協助，已取消「排富條款」，讓近1年所得驟減經濟陷入困境的失業勞工，也可申請失業勞工子女就學補助，統計第1學期共1622學生獲得補助，總補助金額3470萬元。

符合補助資格的勞工，勞動部已配合物價上漲，已提高補助標準，公立大專校院子女每學期每名補助由1萬3600元提高至1萬5000元，私立大專校院子女每名補助由2萬4000元提高至2萬6000元，公立高中職子女每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元。

廣告 廣告

此外，對於離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病導致不能工作等獨力負擔家計，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再增加2成。以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6000元外，每人另加給2成5200元的補助，一人為3萬1200元，2名子女合計為6萬2400元。

勞動部表示，為即時協助驟然失業、工作收入減少的勞工，減輕其子女就學負擔，勞動部已自114學年度第1學期起擴大補助對象，非自願離職失業勞工，只要申請人子女就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍，申請人在3月22日以前未請領老年給付，且符合以下任一申辦條件，即符合申請資格：

第1、於114年12月23日至115年3月22日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼。

第2、於114年3月23日至115年3月22日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日。

第3、於114年3月23日至115年3月22日，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月。

第4、於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記者。依此條件申請的勞工，應在115年4月21日以前，領取就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，才符合補助資格。

必須注意的是，若子女就讀私立大專校院，教育部自112學年度第2學期起,，實施「定額減免私立大專學生學雜費差額」，1學期1.75萬元、1年3.5萬元，同時符合本項補助資格的勞工，只能擇一請領。另外，若子女就讀高中職，教育部已給予「免學費」或已申請其他政府就學補助措施，也不可重複請領勞動部就學補助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量

這國超愛騎機車 1年賣出650萬輛登東南亞第一

LTN經濟通》李克強復活？經濟主張重端上桌

黃金史詩級暴跌還沒完！盤中再殺近10％、今年漲幅全不見

