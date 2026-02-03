失業勞工子女就學補助今起受理 補助額調高、取消排富最高領6.2萬

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛。徐筱嵐攝



農曆春節過後、開學季將至，為了減輕非自願離職勞工的經濟負擔，勞動部今（2/3）日宣布，「114學年度第2學期失業勞工子女就學補助」正式開放申請，受理時間自即日起至3月22日截止，勞動福祉退休司司長黃維琛表示，今年延續「補助加碼」及「取消排富」兩大減負擔措施，私立大專生補助最高調升至2.6萬元，若家中有2名以上子女就讀大專，合計最高可領取6.24萬元補助。

黃維琛指出，因應物價波動，為了實質協助失業勞工，自114學年度起已調高補助標準，具正式學籍的子女，就讀私立大專院校每名補助2.6萬元、公立大專1.5萬元，而高中職部分則為4000至6000元。

另針對獨力負擔家計（如離婚、喪偶或配偶重病等）或家中同時有2名以上子女就讀大專的勞工，補助金額將額外加給2成，若同時有2個孩子就讀私立大學為例，每名子女補助提高至3萬1200元，雙子家庭合計可獲6萬2400元。

黃維琛說明，114學年度第1學期失業勞工子女就學補助的統計，共有1622人獲得補助，總核付金額3470萬元，主要是教育部辦理公私立高中職免學費方案，使得高中職申請人數少，反而是大專院校的申請人數較多。

黃維琛提醒，由於教育部自112學年度第2學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領，又子女就讀高中職，已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費者或已申請其他政府就學補助措施者，不可重複請領本就學補助。

黃維琛補充，為了協助經濟陷入困境的勞工能更即時獲得資源，自114學年度起已正式取消「排富條款」（原所得總額148萬元以下限制），只要符合非自願離職、領取失業給付或職訓生活津貼等特定條件，且至受理截止日前尚未請領老年給付者，均可提出申請。

為了優化申請流程，勞動部提供多元線上管道，民眾僅需輸入「身分證號及健保卡號」即可線上申辦，並連結 My Data 平台直接調閱戶籍資料，免除往返戶政單位的奔波。此外，審核進度與補件通知將同步發送手機簡訊，確保勞工即時掌握進度。

