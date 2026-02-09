「失業勞工子女就學補助」 最高每人31,200元3月22日截止申請

記者鍾和風/高雄報導

114學年度第2學期失業勞工子女就學補助自即日起開始受理申請至115年3月22日止。高雄市政府勞工局表示，補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或本市各區公所索取，或自勞工局網站及勞動部網站下載。

本項補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4,000元、私立高中職（含五專前3年）每名6,000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬5,000元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬6,000元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。

申請資格如下：一、非自願離職失業勞工，於115年3月22日以前，未請領老年給付，且符合下列條件之一：(1)於114年12月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。(2)於114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日者。(3)於114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月者。(4)於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，並至公立就業服務機構辦理求職登記者，且於115年4月21日以前經核付失業給付或職業訓練生活津貼。二、申請人子女就讀國內高中職或大專校院須具有正式學籍。

為提升勞工朋友就業率，勞工局除了加強辦理就業媒合服務外，也提供各項就業輔導及補助訊息，希望協助失業者減輕其子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路，民眾如有相關問題，歡迎洽詢07-8124613轉134勞工局王先生，亦可電洽勞動部免付費服務電話：1955。