「失業勞工子女就學補助」最高每人31200元 3月22日截止申請

一一四學年度第二學期失業勞工子女就學補助自即日起開始受理申請至三月廿二日止，高市府勞工局今(九)日說明，補助簡章及申請表可直接向勞工局一樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或高雄市各區公所索取，或自勞工局網站及勞動部網站下載。(見圖)

該項補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前三年）每名四千元、私立高中職（含五專前三年）每名六千元、公立大專院校（含五專後二年）每名一萬五千元、私立大專院校（含五專後二年）每名二萬六千元；另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女二人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。

廣告 廣告

申請資格如下：一、非自願離職失業勞工，於一一五年三月廿二日以前，未請領老年給付，且符合下列條件之一：(1)於一一四年十二月廿三日至一一五年三月廿二日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼者；(2)於一一四年三月廿三日至一一五年三月廿二日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且一一四年十二月廿三日至一一五年三月廿二日就業日數未超過三十日者；(3)於一一四年三月廿三日至一一五年三月廿二日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且一一四年三月廿三日至一一五年三月廿二日就業期間未超過三個月者；(4)於一一五年二月三日至一一五年三月廿二日非自願離職，並至公立就業服務機構辦理求職登記者，且於一一五年四月廿一日以前經核付失業給付或職業訓練生活津貼。二、申請人子女就讀國內高中職或大專校院須具有正式學籍。

為提升勞工朋友就業率，勞工局除了加強辦理就業媒合服務外，也提供各項就業輔導及補助訊息，希望協助失業者減輕其子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路，民眾如有相關問題，歡迎洽詢○七-八一二四六一三分機一三四王先生，亦可電洽勞動部免付費服務電話一九五五。