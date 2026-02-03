失業勞工子女就學補助 3日起受理申請

（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動部今天表示，114學年第2學期失業勞工子女就學補助今天起受理申請，若是獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院失業勞工，補助金額再加給2成。

勞動部舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉退休司長黃維琛宣布，114學年度第2學期失業勞工子女就學補助今天開始受理，至3月22日截止申請。

黃維琛表示，為更即時協助驟然失業工作收入減少之勞工，減輕其子女就學負擔，只要是非自願離職失業勞工符合條件，且申請人子女須就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍等，即可提出申請。

黃維琛也說，申請對象從這第1學期開始擴大補助對象及增加排富條款，新增包含過去因工作不穩定打零工而被排除的勞工，以及只要在申請期間內辦理求職登記且後續獲得失業認定者都符合申請資格。

至於補助金額，黃維琛表示，114年第一學期起也增加補助金額，公立大專校院子女每學期每名補助由1萬3600元提高至1萬5000元，私立大專校院子女每名補助由2萬4000元提高至2萬6000元；公立高中職則維持子女每名補助4000元，私立高中職子女維持每名補助6000元。

對於獨力負擔家計，包含離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給2成。

黃維琛以同時有2個子女就讀私立大學為例指出，除每名子女可獲得2萬6000元外，每人另加給2成5200元的補助，一人為3萬1200元，2名子女合計為6萬2400元。

黃維琛指出，對補助有需求者，今天起至3月22日前可透過勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統提出申請或下載申請書列印填寫後用掛號郵寄至勞動部，相關事項可撥打就學補助受理專線「02-25007259」，或勞動部諮詢專線「1955」洽詢。（編輯：林恕暉）1150203