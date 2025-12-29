失業勞工福音！跨域就業津貼「最高領3萬」 突破求職門檻

勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔。該津貼提供求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少經濟負擔，最高可領3萬元。

勞動力發展署說明，凡曾參加就業保險、目前失業已滿3個月，或屬非自願離職的失業勞工，皆可到日常居住地附近的公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員提供一對一協助。就業服務人員在媒合過程中，會先與失業勞工進行諮詢討論，了解其過往工作經驗、就業興趣及專長能力，並綜合評估可媒合的職缺內容與工作地點，協助尋找合適的就業機會。

若評估後發現住家附近暫無適合職缺，但失業勞工願意嘗試跨區求職，經就服人員推介至距離日常居住地30公里以上的地點面試，即可申請求職交通津貼。該交通津貼每人每次補助500元，情形特殊者最高可補助1250元，每年最多可申請4次，協助減輕跨區面試的交通費用負擔。

失業勞工若經推介成功就業，且工作地點距離原居住地30公里以上，在實際就業滿30日後，還可依實際情形申請後續異地就業補助。選擇搬遷或租屋至工作地附近的失業勞工，搬遷費用核實發給，最高補助3萬元。租屋補助金額以房屋租賃契約所列租金總額的60％核實發給，每月最高發給5000元，最長12個月。

如果是不想搬遷而選擇每日通勤者，可申請異地就業交通補助金。勞動力發展署表示，依照失業勞工就業地點與原日常居住處所的距離遠近，提供1000元至3000元不等的異地就業交通補助，最長12個月。

勞動力發展署提醒，民眾可到該署網站業務專區、就業服務、勞工補助、跨域津貼先行了解相關資訊，也可撥打免付費客服專線0800-777-888詢問，或就近洽詢各地的公立就業服務機構，將由專人提供說明及協助推介。

