失業拖欠房租破百萬！大咖影帝「遭房東趕出門」 淪落慘況曝光

記者蔡維歆／綜合報導

曾是好萊塢一線型男的73歲米基洛克，2005年他憑「萬惡城市」成功回歸主流影壇，陸續獲得多個影評人獎肯定；2008年主演「力挽狂瀾」，更一舉拿下金球獎與英國影藝學院獎影帝，2010年曾因演出《鋼鐵人2》演出大反派「鞭狂」伊凡萬科而再次躍上大銀幕。如今他卻因拖欠近6萬美元（約189萬台幣）的房租而鬧上新聞版面。

米基洛克爭議不斷。（圖／翻攝自ITV）

米基洛克因積欠5.9萬美元(約新台幣185萬元)，正面臨被趕出租屋的可能。他本名菲利普．洛克二世（Philip Rourke Jr.），自去年3月30日起承租一棟三房、2.5 衛浴的住宅，原本月租為520 美元（約新台幣16.4萬元），入住第二個月起調漲至7000美元(約新台幣22萬元)。法院文件顯示，他已收到三日限期補繳欠租的通知，否則須搬離住處；由於送達人員未能親手交付，相關文件最終張貼於住宅外。

其實，73歲的米基洛克近幾年銀幕外的行為一直備受爭議，最終導致其事業受阻、婚姻破裂。近年他參與真人實境節目時，情緒不穩與衝動行為再度成為焦點。去年初，他因對同住者喬喬希瓦（JoJo Siwa）使用不當言語與行為，遭製作單位要求退出「名人老大哥」，英國 ITV 也發聲明證實此事，等於目前是無戲可拍、無通告可接的情況。

