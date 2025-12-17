失業率創4年新高、通膨持續 川普支持率跌至39%

根據美國勞動統計局發布的數據，美國11月的失業率來到4.6%，換算下來相當於全美有783萬人找不到工作，是4年以來新高。專家分析主要原因之一，就是聯邦政府今年開始大量解雇員工、縮減編制，更令人憂心的是年輕勞工的失業率上升。

賓州州立大學勞動經濟學教授戈登表示，「我們發現勞動市場還是在前進，但是卡在低速，失業率些微上升，主要聚集在年輕勞工身上，他們失去工作或被解雇，這令人擔心。」

就業數字不亮眼，川普總統的支持率也節節下滑。路透社民調顯示，他目前的支持率下滑到39%，是他上任以來第二低，與一開始的47%有明顯差距。民眾最不滿意的議題之一，就是經濟。

川普在去年競選時，主打經濟政見，特別強調要控制住拜登時代飆漲的物價，讓民眾負擔得起日常開銷。

時任美國總統候選人川普指出，「投票給川普意味著你的雜貨會更便宜，你的薪水會更高，你的街道會更安全、更乾淨。」

但是在過去這幾個月，通貨膨脹並沒有明顯下降，最近一次仍維持在3%，原因包括川普總統力推的對等關稅。下半年有感恩節、聖誕節等主要節日，許多民眾在採購節慶用品時，都感覺荷包扁扁。

美國民眾奧莉維亞說，「什麼東西都好貴，我很幸運職場有供餐，不然我一定會非常有感。」

但川普總統始終否認物價居高不下，還宣稱所謂的「可負擔性」是民主黨人捏造的騙局，並非真正議題。而美國即將在18日公布最新的通膨率數字，經濟情勢是否仍舊困難，受到各界關注。