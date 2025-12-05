失業率25年新低卻暗藏危機！工時不足創新高 「這類人」生活更困難

圖/TVBS

失業率創25年同期新低，但工時不足問題浮現，台灣就業市場面臨供需錯配挑戰。根據主計總處9月數據，失業率降至3.38%，然而工時不足就業者卻增至12.9萬人，創今年新高。專家指出，這反映出台灣勞動市場存在「有工作但工作不對」的結構性問題。餐飲業雖是缺工重災區，但近期人力狀況相對穩定，主要受益於畢業季結束後的人力補足。同時，製造業受到對等關稅衝擊，導致企業採取減班縮短工時等措施，而非直接裁員。

工時不足今年創新高，有工作但不對成隱憂。圖/TVBS

餐飲業者表示，畢業季後的人力補充通常分為兩波。餐飲集團公關長高林禎解釋，第一波約在7月左右，這時有一批畢業生急著決定未來工作或升學方向；第二波則在9月底至10月初，這些人會利用暑假時間旅遊後再投入職場。為了解決人力荒問題，餐飲業者也積極改善就業環境。高林禎提到，他們推出「一頭班」制度，分為早班或晚班，避免傳統餐飲業中間有兩三小時的休息時間，藉此提高求職者的工作意願。

10月失業率3.36%，按教育程度別觀察，以大學程度者失業率4.55%最高。（圖／ＡＩ生成)

雖然失業率創下25年來同期新低，但工時不足就業者增加反映出就業市場的隱憂。人力銀行公共事務處媒體公關課經理安芷嫻表示，企業面臨壓力時通常會先採取減班縮減工時等較溫和的方式，而非直接裁員。她認為，這種情況若長期持續，可能反映景氣轉弱；但就業人數減少也可能是人力轉向其他產業，關鍵在於觀察勞動市場流動是否健康。

專家指出，台灣目前面臨的不是沒工作的問題，而是「工作不對」的供需錯配。安芷嫻分析，工時不足對就業市場帶來三大影響：一是造成隱形失業，名義上有工作但收入偏低；二是工時減少壓縮收入和消費力；三是長期工時不足會讓勞工產生收入焦慮和職涯停滯問題。

工時不足今年創新高，有工作但不對成隱憂。圖/TVBS

台師大企管學系優聘教授徐美進一步指出，彈性或兼職工作的薪資普遍不高。即使政府努力調升基本工資，但當企業需維持一定報酬率時，往往會減省勞工所得。她表示，高所得和高技術的白領階級受到的衝擊相對較小，而中下技術工人的薪資差距可能擴大，使生活更加困難。徐美也預測，12月為傳統旺季，加上國外需求可能增加，工人需求和工作時數可能會逐漸回升。然而，經濟何時能見到曙光，仍取決於對等關稅的稅率高低，從產業到經濟甚至社會問題，都息息相關。

